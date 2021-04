Elecciones Madrid 2021: Monasterio asegura que la gente está harta de que le saquen un machete en el portal de su casa

"Tenemos a gente muy motivada , hemos estado en los barrios hablando de la seguridad (...) la gente está harta de la inseguridad, está harta de que te saquen un machete en el portal de tu casa ", ha manifestado la candidata de Vox, que ha recalcado que de esto "solo está hablando Vox" mientras otros partidos se centran en "eslóganes que no resuelven el día a día de los madrileños".

"¿Qué vienen a resolver de la gente? ¿Qué vienen a hablar del empleo, de la seguridad en las calles?, se ha preguntado Monasterio, que también ha criticado que no hablen de la Cañada Real ni del problema de la vivienda en Madrid. "De eso es de lo que hay que hablar y dejarse ya de eslóganes fáciles, de descripciones de políticos que no nos interesan para nada", ha sostenido.

Un gobierno de Vox y no solo en Madrid

Por otro lado, Monasterio ha expresado que ven un gobierno de Vox "cada vez más próximo , no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España ", donde aseguran que ya está dando el 'sorpasso' al PP . Por ello, ha asegurado que el PP tiene "tanto miedo" y no quiere convocar elecciones en Murcia porque saben que "les ganarían".

Sobre futuros pactos con la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que hablarán cuando obtengan las votos , aunque ha insistido en que Vox es la "única garantía para que no entre la izquierda radical" en el Gobierno .

Monasterio ha indicado que tienen una relación "cordial" con Ayuso y se ha comprometido a evitar que entre la izquierda en el Gobierno. "Sobre todo es que ahora ya no somos tres en el matrimonio, que el señor Aguado (ex vicepresidente regional) incordiaba un poco", ha puntualizado.

El Gobierno debe dejar "ya de restringir", la gente "no puede más"

La candidata de Vox ha apelado este domingo también al Gobierno central para que deje "ya de restringir y de delimitar libertades" de los españoles y ha asegurado que la gente "no puede más".

Considera que los españoles han visto como "no hay razones científicas que justificaran ciertas decisiones" y ha añadido que están "hartos" de que les "engañen" y de un Gobierno "negligente que ha tomado todas las medidas erróneas".

Sánchez "no ha trabajado en su vida"

Asimismo, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "no ha trabajado en su vida, no tiene ni idea de lo que es sacar las nóminas adelante", por eso hablan "con tanta frivolidad y no se dan cuenta que cada decisión política aboca a muchísima gente al desempleo".