Casado se lanza a "forjar la alternativa" con el trampolín de las elecciones de Madrid y la implosión de C's

Casado eufórico tras las mociones de censura

Tras el fracaso de los socialistas en las mociones de censura en Murcia, y ayer mismo en Castilla León, en el Partido Popular están eufóricos . Casado necesitado de victorias, se ha puesto todas las medallas desde el todavía cuartel general de Génova, 13. Visiblemente satisfecho ha echado la culpa a Pedro Sánchez de "intentar reventar buenos gobiernos" y le ha tachado de "irresponsable" e "inmoral" , mientras el PP no ha hecho más que "defenderse"

A los dirigentes de su partido les ha pedido tiempo y paciencia para consolidar su alternativa. "Vivir al día es morir al atardecer. Nuestro proyecto es de largo plazo. No os preocupéis por cada tuit o por si os dicen que no tenemos equipo. No podemos morir cada atardecer", les ha dicho citando a Ortega.