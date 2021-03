Casado se plantea las elecciones en Madrid como un laboratorio para reunificar la derecha

Casado se lo dijo a los suyos con uno de esos símiles marineros que tanto gustan a los políticos. "Las velas están orientadas y llegarán vientos de cambio muy pronto”, les soltó al cerrar su discurso ante la Junta Directiva Nacional del partido. “Están convencidos de que el Gobierno se hunde” , confirma a NIUS una fuente que participó en el cónclave popular del martes. “ Existe ese consenso en el partido de que la legislatura está finiquitada . Lo que pasa es que los 140.000 millones de los fondos europeos son una súper campaña para Sánchez y hasta que no los reparta seguro que no convoca”, aventura otro dirigente próximo al presidente del PP.

Pacto de no agresión a Vox

De momento, en el Partido Popular no paran de hacer guiños a la extrema derecha “para no enfadarles” . Hasta legalizar el chalé de Rocío Monasterio, la líder de la formación de extrema de derecha en Madrid, hasta ahora sin licencia de primera ocupación.

“Vox tiene que hacer una campaña de guante blanco con nosotros porque si no, sus votantes se lo harán pagar. Igual sucede con la investidura. Sus electores no entenderían que pusieran palos en la rueda”, explican desde el núcleo duro de Pablo Casado, mientras cruzan los dedos. Su peor pesadilla es que a Ayuso no le quede más remedio que meter a Vox en su Gobierno para ser de nuevo presidenta. Eso sería letal para las posibilidades de Pablo Casado ante un escenario de adelanto electoral, así que desde Génova presionarán para que eso no se produzca.