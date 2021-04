Elecciones Madrid 2021: el PP lanza su campaña del 4M contra el "candidato" Pedro Sánchez

"Va a ocurrir, con la mayor participación que se recuerda en Madrid y, cuando eso ocurra, a lo mejor España me debe tres" , ha afirmado Ayuso, que dijo que España le debía una cuando Pablo Iglesias anunció su salida del Gobierno para presentarse como candidato de Unidas Podemos a las elecciones en la Comunidad de Madrid.

El 4M como un cambio "de rumbo" de la política nacional

Ayuso ha dicho que estas elecciones han cambiado "el rumbo" de la política nacional porque Madrid se ha convertido "en pieza clave", y ha apelado "a esos socialistas y esos ciudadanos de la izquierda que aman su país y que no quieren que con el plan oculto de la Moncloa les roben España por la espalda".

"No lo vamos a permitir desde Madrid", ha remarcado la presidenta, que ha añadido que la capital "es libertad y es decirle no a Sánchez y no a Iglesias".