El PSOE matiza las palabras de Gabilondo sobre Iglesias y defiende el Gobierno de coalición

"Estamos en campaña" , dice el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, y en ese contexto ha situado las declaraciones del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que ha dejado muy claras sus preferencias para pactar tras el 4 de mayo. "Sí" a Más Madrid y Ciudadanos, "no" a Pablo Iglesias. "Son declaraciones del candidato que tiene todo el derecho" a definir sus propias ideas y "preferencias", ha asegurado Ábalos. "El partido no ha tratado esa cuestión" , ha añadido. Las palabras de Gabilondo se han producido cuando estaba reunida la Ejecutiva socialista presidida por Pedro Sánchez.

El peso de Más Madrid y el de Más País

El dirigente socialista ha enfatizado que su partido pide los votos, "no los compra" como hacen los populares. Ha arremetido contra el PP de Pablo Casado al que acusa de haber dado un "espectáculo bochornoso" en Murcia con la vulneración del pacto contra el transfuguismo: "No sienten vergüenza por la corrupción, se vanaglorian". A juicio de Ábalos, el PP no busca aliados, si no que quiere "clientes y vasallos".