Ayuso propone una nueva disyuntiva de cara al 4M: "La Caracas chavista o Madrid, Venezuela o España"

"Es un proyecto que para perpetuar en La Moncloa ha estado pactando con el entorno político de ETA , que ha estado pactando con los independentistas que han fabricado una maquinaria corrupta al servicio de unos pocos en Cataluña para expulsar a los ciudadanos españoles que no querían vivir de otra manera y que han sobre todo expulsado a la empresa, al autónomo, a los jóvenes. Esos son los que están ahora mismo formando parte del plan de Pedro Sánchez, que ya le digo que se ha acabado", ha insistido.

Gobiernan bajo "la hipocresía"

Así, ha vuelto a repetir que, a su juicio, p ara "oponerse hoy a Pedro Sánchez no hace falta ser de derechas, sino ser sensato ". Ayuso cree que en La Moncloa lo que hay es "una forma de gobernar bajo la hipocresía".

"¿Es o no es elitismo mal entendido, es decir, hipocresía, que el presidente del Gobierno en la peor crisis sanitaria de la historia el verano pasado estuviera tres semanas de vacaciones y yo solo tres días y tener que aguantar como sus medios, que le siguen, me criticaban porque me había parado en un bar de carretera a tomar una cerveza muy fresquita y muy buena?", ha cuestionado.