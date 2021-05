Ayuso arrasa a la izquierda en Madrid y se lleva por delante a Pablo Iglesias

PP: "Moción de censura al sanchismo"

PSOE: "Madrid no representa al conjunto de España"

El PSOE, que fue el partido más votado en 2019, sufre su peor resultado histórico, pierde un tercio de sus escaños y se ve superado en votos por Más Madrid, ambos empatados a 24 escaños. "No lo he logrado, no he abierto espacios para un debate sosegado", se lamentaba el candidato Gabilondo. Veremos qué lectura de la embestida madrileña hace Pedro Sánchez sea por la vía de las palabras, los hechos o los pactos.