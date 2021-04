Elecciones Madrid 2021: Mónica García acepta el reto de Ayuso de salir a correr juntas: "Llevo corriendo desde los 10 años"

"Llevo corriendo desde los 10 años"

Mónica García ha contestado al reto sobre correr 10 kilómetros lanzado por la presidenta del PP de Madrid y candidata a la reeleción, Isabel Díaz Ayuso, que ella lleva corriendo "desde los diez años" y que otra diferencia entre ambas es que ve pacientes reales, no maniquíes .

"Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta como visto, a mí no me gusta como piensa. Si quiere nos vamos un día a correr las dos y le demuestro que esto (su spot) es verdad", ha lanzado Ayuso.