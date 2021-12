En directo: Cospedal comparece en la comisión 'Kitchen'

La comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' interroga este jueves a la ex secretaria general del partido y ex ministra, María Dolores de Cospedal, que protagoniza la penúltima comparecencia ante este órgano antes de que el próximo lunes, 13 de diciembre, se ponga el 'broche final' a las mismas con el ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.