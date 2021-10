En directo: Casado cierra la convención del PP con una exhibición de fuerza en la plaza de toros de Valencia

Casado ha sacado pecho este domingo tras reunir a más de 9.000 personas . "Gracias a los que no habéis podido entrar. Se han desbordado las previsiones. El PP vuelve a llenar la plaza de toros de Valencia ", ha proclamado Casado a las puertas del coso, desde donde ha querido saludar a los militantes del partido que se han quedado en la calle por las limitaciones de aforo.

Fuentes del PP han indicado que el partido ha completado el aforo permitido, con alrededor de 9.200 personas. Según han añadido, más de 3.000 afiliados y simpatizantes de la formación no han podido entrar en el recinto.

El fondo del mensaje fue claro, pero las formas tampoco han acabado de gustar en Génova. Voces internas dentro de la formación critican que haya aireado públicamente sus diferencias con Casado . “No era el día. No procede”, decían esas mismas fuentes este sábado y reprochaban a Ayuso haberse hecho con todo el protagonismo en una Convención en la que estrella no era ella si no Casado.