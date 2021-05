En directo: sesión de control al Gobierno

Los indultos a los presos del procés marcan hoy la sesión de control al Gobierno que se celebra a partir de las nueve de la mañana en el Congreso. Pedro Sánchez abre el pleno contestando a Pablo Casado. La pregunta es genérica ( "¿Está el Gobierno defendiendo los intereses de nuestro país?" ) pero no hay duda de que en ese enunciado están implícitos los indultos.

El presidente del Gobierno no ha confirmado su decisión con respecto a los indultos a los condenados en el juicio del procés, entre ellos el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Lo que sí adelantó ayer es que no quiere que en la decisión pesen "ni la venganza ni la revancha”.

Pablo Casado le contestó, a través de Twitter, que "cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional", al tiempo que anunciaba su decisión -en caso de que se aprueben los indultos- de recurrir al Supremo.