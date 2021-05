Ábalos, a un senador del PP: "No señale, no intimide, su bravuconería no me da miedo"

Mientras Bernabé le señalaba con el dedo, Ábalos respondía: "No señale, no intimide, que no me da miedo, su bravuconería no me da miedo". Respecto al fondo del asunto, el ministro ha asegurado que se trata de una medida incluida en el Plan de Recuperación, pero que teniendo en cuenta de que es una reforma estructural importante, "cuando haya una propuesta real" el Gobierno la presentará en las Cortes y "si no hay consenso, la propuesta no saldrá adelante".