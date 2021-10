Encuesta GAD3 para NIUS: Un 80% de los españoles cree que Otegi habla de las víctimas como estrategia política

Más de la mitad de los encuestados cree que el Gobierno ha hecho un pacto con Bildu para conseguir su apoyo en los presupuestos a cambio de excarcelar etarras

El mensaje de empatía que Arnaldo Otegi lanzó a las víctimas de ETA diciendo que lamenta el dolor y que "no debió ocurrir" no ha calado en la sociedad. Dos días después del décimo aniversario del fin de la violencia de ETA, y de que el líder de Bildu dijera que los asesinatos "no debieron ocurrir", la empresa GAD3 ha hecho una encuesta rápida para NIUS en la que el 78,8% de las personas consultadas ha contestado que esas palabras "forman parte de su estrategia política".

Sólo un 15% da credibilidad a esas palabras, y contesta que son sinceras, mientras que para uno de cada diez encuestados son "suficientes".

La encuesta se ha realizado entre el 20 y el 22 de octubre, cuando Otegi ya había hablado de las víctimas y de un apoyo a los presupuestos del Estado a cambio de que se sacara a los presos de ETA de la cárcel. Un 73% de las personas que han contestado a la encuesta conocía las declaraciones de Otegi sobre las víctimas del terrorismo y un 26% no las había escuchado o leído.

Pacto con Bildu: excarcelación por presupuestos

A la pregunta de si el Gobierno ha hecho un pacto con Bildu que pasaría por sacar a los presos de la cárcel a cambio de un voto favorable a los presupuestos, el 56,8% ha contestado que cree que sí, mientras que un 30,7% que cree que no. El resto, no sabe que creer o prefiere no contestar.

Mención aparte merece el contraste de opiniones sobre ese asunto en función de la opción política. Los más convencidos de que ese pacto existe son los votantes de Vox, con más de un 91% de respuestas en ese sentido; seguidos por los del PP, con más de un 80%; y los de Cs con casi un 68%.

Por contra, los votantes nacionalistas son los que menos creen que ese pacto exista. Sólo un 27% de los encuestados cree que es así. En cuanto al resto, el 30% de los votantes del PSOE cree que se ha llegado a ese acuerdo, igual que el 33% de los que votan a Podemos.

En cualquier caso, ocho de cada diez encuestados considera que ese pacto no se debe llevar a cabo.

En este caso, los simpatizantes de ninguna opción política contestan mayoritariamente que sí. Los que más rotundamente se oponen son los de Vox, con un 93%; seguidos de los de Ciudadanos, con un 93%; los del PP, con un 91%; PSOE, con un 75%; Unidas Podemos con un 60%; y los nacionalistas, con un 40%.

Es entre esos últimos votantes donde hay más dudas acerca de la conveniencia de ese acuerdo de excarcelar presos a cambio de apoyo a los presupuestos del Gobierno. El 40% contesta que no, frente a un 35% que cree que sería conveniente, y un 24% que no lo tiene claro o simplemente no contesta.

¿Está el Gobierno blanqueando a Bildu?

La idea de que el Gobierno de Pedro Sánchez está blanqueando a Bildu es una de las que más ha repetido el líder del PP, Pablo Casado, a lo largo de esta semana. Pues bien, GAD3 lo ha incluido entre las preguntas. La respuesta es una de las que más división reflejan, y además depende, de nuevo, las simpatías políticas.

Casi la mitad de los encuestados, el 49% cree que sí, que el Ejecutivo blanquea a la formación abertzale. Por contra, un 34,5% contesta que eso no está ocurriendo; y casi un 16% no sabe o no contesta. Los más convencidos, los que votan a Vox, que así lo creen en casi un 86%. En cuanto a los simpatizantes de Cs, un 76% cree que sí existe ese lavado de imagen; igual que un 75% de los votantes del PP; un 25% de los del PSOE, y un 17,5 de los de Podemos.

De nuevo, aquí se desmarcan los votantes independentistas. Sólo un 3% cree que se esté blanqueando a Bildu frente a un 81% de convencidos de que no es así.

ETA: ¿Derrotada o presente en las instituciones?

La última pregunta que plantea esta encuesta flash es la siguiente: "¿Cree que ETA ha sido derrotada o está más presente que nunca en las instituciones?".

Son mayoría -un 46%- los que creen que está "más presente que nunca en las instituciones". Un 35% considera que la banda está "derrotada", y un 13% opina que "ni lo uno ni lo otro".

En este caso, los votantes de Podemos son que más firmemente creen que ETA ha sido derrotada, con un 70% de encuestados que eligen esa opción de respuesta. Les siguen los nacionalistas, con un 57%, y los socialistas con un 53.

En el el otro extremo, los votantes de Vox, que en un 73% han contestado que la banda está más presente que nunca en las instituciones. Detrás los del PP, con un 62%; y Cs, con un 58%.

La respuesta intermedia, "ni lo uno ni lo otro", ha sido elegida por un 26% de los votantes de opciones nacionalistas.