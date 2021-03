Ayuso arrasa en Madrid y se queda cerca de la mayoría absoluta, según la encuesta de GAD3

El sondeo de GAD 3 es dramático para Ciudadanos, que no es sólo que no entre ni de lejos en la Asamblea de Madrid, es que además aparece directamente borrado del mapa de la política madrileño. Ciudadanos y su candidato aún no confirmado, Ignacio Aguado, no obtiene representación parlamentaria y sólo conseguiría que le votara un 1,9% de los madrileños, a una distancia sideral del 5% que como mínimo necesita para entra en el Parlamento regional. Hace sólo dos años consiguió 26 escaños, casi el 20% de los votos y gobernar en coalición en Madrid. Nada de eso queda ya según esta encuesta.