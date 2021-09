España ingobernable: el PP no se garantiza La Moncloa y el PSOE tampoco suma

Tras meses impulsado por los vientos favorables de las encuestas que le colocaban cómodamente en Moncloa con el apoyo de Vox, el PP de Pablo Casado ya no tiene garantizado llegar al Gobierno . La batalla fratricida con Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid le pasa factura , y cae en estimación de voto 2,5 puntos por vez primera desde el mes de marzo. Casado ganaría las elecciones, pero necesitaría a Vox para gobernar, y aun así sería por la mínima , si se cumple los pronósticos más favorables para el centro derecha del último barómetro de GAD3 para NIUS. El escenario está muy abierto, baja mucho la participación, y el PP no se garantiza el Gobierno, pero la alternativa en la izquierda es un sudoku difícil de manejar. La consecuencia, una España ingobernable y un Congreso de nuevo abocado al bloqueo.

“El trasvase de la izquierda a la derecha es mayor, y el trasvase de la izquierda a la abstención también es mayor. Hay un millón de votantes del PSOE que nos están diciendo que ahora no le votarían. ¿Por qué la derecha no está más fuerte? Porque notamos que el votante de derecha empieza a tener más dudas por sus enfrentamientos internos, cosa que antes del verano no pasaba”, apunta Narciso Michavila.