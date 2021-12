El enfado de Podemos con el PSOE por no negociar la Ley Audiovisual: "Estamos más cerca del no que del sí"

La Ley Audiovisual se le está atragantando al Gobierno en varios frentes. Tras la amenaza de ERC de dinamitar los Presupuestos en el Senado si esa ley no contempla que plataformas como Netflix o HBO respeten la cuota del 6 por ciento para el catalán, se suma ahora el enfado de Podemos. Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario confederal, acusa al PSOE de no haber negociado el contenido de la Ley Audiovisual con ellos y de llevarla de forma unilateral al Consejo de Ministros. Resultado: los morados están "más cerca del no que del sí".