Ortuzar, presidente del PNV, pide al PSOE que se abstenga en Castilla y León: "Vox es una fuerza peligrosa"

El presidente del PNV, en una entrevista en NIUS, achaca los resultados en CyL a la pérdida del norte de Pablo Casado: "Lleva mucho tiempo brujuleando"

Ortuzar exige a Sánchez que aclare con quién quiere acabar la legislatura, si con sus aliados o en un "mercado persa" de votos

Sostiene que no quiere que el Gobierno naufrague, pero advierte que el PNV no aceptará que se lamine el autogobierno en varias leyes que tiene el Ejecutivo en cartera

Andoni Ortuzar es el hombre que maneja los hilos del PNV, el socio prioritario del Gobierno de Pedro Sánchez. El no de los nacionalistas vascos en la votación de la reforma laboral, el proyecto más emblemático de la legislatura, ha tensado las relaciones con Moncloa. Ortuzar quiere que Sánchez agote la legislatura, pero también le reclama más "humildad y más diálogo". Y sobre todo avisa que su partido no aceptará ningún ataque al autogobierno de Euskadi en leyes importantes que el Ejecutivo tiene en cartera. Ortuzar atiende a NIUS en pleno debate sobre los resultados electorales en Castilla y León y pide al PSOE "generosidad política" para que Vox no entre en las instituciones.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido las elecciones en Castilla y León?

Respuesta: Haciendo una lectura política yo creo que se ha demostrado que en la política española hay demasiado aprendiz de brujo y que si se fuerzan los procesos políticos, no se agotan las legislaturas y se quiere actuar con ventajismo político, a veces las cosas salen mal. Últimamente salen siempre mal a quien ha intentado este tipo de atajos.

Yo espero que esto sirva para que los dos grandes partidos aprendan la lección y dejen de hacer experimentos en una época tan compleja y tan complicada, saliendo de una pandemia, con una recuperación económica en ciernes y con 150.000 millones de euros de fondos europeos que hay que utilizar bien para transformar la economía del Estado. Hay que dedicarse a lo verdaderamente importante, no a este juego de tronos, a esta alteración de las normas de la política que solo traen, desgraciadamente como hemos visto en Castilla y León, el reforzamiento de las expresiones más antidemocráticas que solo persiguen subvertir y acabar con el sistema democrático.

P.: ¿Los resultados han sido un toque de atención para el PP y para el PSOE?

R.: Tienen que estar preocupados, primero porque crezca una opción como Vox, exponencialmente como lo ha hecho es malo, es malo para la democracia y también estás prendiendo una luz de alarma en nuestro sistema y en la consideración que una parte de la ciudadanía tiene hacia la política. Y segundo, el PSOE que fue primera fuerza ha bajado.

Estamos viendo esa tendencia hacia las opciones populistas, pero también un fenómeno curioso de la España vaciada y el de estas plataformas provinciales o territoriales que se quejan de que no se les atiende. Hay veces que nosotros cuando nos quejamos porque algo es injusto o hay ataques a nuestro autogobierno, dicen ya están los nacionalistas que son insaciables. Pero por qué no nos preguntamos por qué pasa eso mismo en Soria, en Ávila o en otras partes del territorio donde no hay esa pulsión nacionalista. Hay una parte importante de la ciudadanía que se siente abandonada por el sistema político.

Los dos partidos, tanto el PP como el PSOE, tienen que hacer una profunda autocrítica y un análisis intenso de estos resultados porque creo que no es bueno lo que traducen.

P.: ¿Qué deberían ahora hacer el PSOE y el PP para que haya cierta normalidad?

R.: Le corresponde tomar la iniciativa al que ha ganado las elecciones, que es el PP. Yo creo que el PP tiene que encontrar la brújula ya, tiene que encontrar su norte. Lleva brujuleando mucho tiempo, cambiando de dirección y depende de por donde le pegue viento o de por dónde le peguen las encuestas y eso está llevando a desdibujar su política. Creo que una gran parte de los resultados del domingo se explica en esta pérdida del norte que tiene el Partido Popular. Por lo tanto el PP tiene que decidir ya cómo va a hacer política y qué política va a hacer, no puede estar mirando por el retrovisor todos los días a Vox y además en ese mismo análisis político pensar que con Vox puede quitar a Sánchez de la Moncloa. Las dos cosas son incompatibles.

Ortuzar asegura que la propuesta del alcalde de Valladolid tiene sentido común y es impecable

Y luego en el Partido Socialista yo estoy viendo que en estas últimas horas al alcalde de Valladolid le están saliendo críticas y respondones por todas partes, incluidos en su propio partido. Yo creo que lo que ha dicho tiene bastante sentido común y desde luego es un planteamiento impecable. Yo creo que nos tenemos que tomar en serio a Vox, no podemos pensar y el Partido Popular no puede pensar que mientras tenga a Vox a lo mejor puede quitar a Sánchez de la Moncloa. Pero tampoco puede pensar Sánchez que así se debilita al Partido Popular porque lo único que hacen los unos y los otros es engrandecer y fortalecer a Vox.

Vox es una fuerza peligrosa y en Europa no había resistido un segundo de análisis y habrían llegado estos dos partidos a un acuerdo para que la ultraderecha no gobierne. Lo hemos visto en Alemania y en otros países. ¿Por qué aquí no? Porque yo creo que se hace una política muy cainita en Madrid y en el Estado español y creo que tenemos que darnos cuenta de que con ese cainismo solo favorecemos a los extremistas que vienen a cargarse el sistema.

P.: ¿El PSOE debe abstenerse?

R.: Yo creo que la situación es suficientemente grave, suficientemente especial como para que hagamos un acto de generosidad política, pero que ya digo que es generosidad egoísta porque creo que a todos los partidos políticos nos interesa que Vox no tenga está eclosión que yo creo que en gran medida está provocada por los errores y las torpezas que cometemos los demás partidos políticos. Sería un drama que un partido de ultraderecha entrara a gobernar una institución en el Estado español y creo que tenemos que hacer todos los demás lo posible y lo imposible para que esto no suceda. Yo creo que también el PP tiene que poner de su mano para que sea posible que el PSOE le pueda ayudar.

P.: ¿Sale Casado tocado en su liderazgo interno?

El Partido Popular tendrá que ver que la última estrategia que ha diseñado para su acción política y para su obsesión que es llegar a la Moncloa no le ha salido bien. Está claro que forzar la máquina... Yo creo que se equivocó primero el PSOE con aquella intentona fallida en Murcia, de aquellos polvos vinieron luego los lodos de Madrid y ahora están pagando en Castilla y León.

El PP y Pablo Casado tienen que revisar su estrategia y tiene que tener menos ansiedad por llegar a la Moncloa, la política tiene sus tiempos, no cambian los ciclos porque uno dice que ha cambiado. Los ciclos políticos los cambia la gente, los cambian los votos y todavía no parece que hay ese cambio de ciclo político. Esperemos a cuando la legislatura acabe a finales del 23 o principios del 24 y preguntemos a la gente lo que le parece y que vote con total tranquilidad. No retorzamos los procedimientos, no cortemos las alas a una legislatura.

P.: ¿La reforma laboral ha marcado la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV?

R.: No, al menos desde nuestro punto de vista, no sé cómo lo interpretará el Gobierno y el PSOE. El Gobierno de Pedro Sánchez y media docena de sus ministros y el Partido Socialista en su cúpula conocían con mucho tiempo de antelación cuál iba a ser la posición del PNV, nosotros solo pusimos una condición que era sencilla de cumplir, no atentaba contra ninguno de los contenidos de la reforma laboral pactada por sindicatos y empresarios. Habíamos aceptado que ni tan siquiera se añadiera al pacto, podía ir en una ley o en un decreto ley en paralelo a la tramitación de la reforma laboral.

Yo creo que en el Partido Socialista y en el Gobierno hubo un cálculo de que les podía salir esta operación más barata y podían salir mejor en la foto sin juntarse a vascos y catalanes, por aquello de que había elecciones y luego pasó lo que pasó.

Sería bueno que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez se aclararan para ver cuál es el camino para reconstruir las mayorías

Yo creo que quién tiene que reflexionar es el Gobierno no sobre quiénes son sus mejores aliados y cómo se puede acabar mejor la legislatura, con unas negociones un poquito más complejas pero que dan los números, o en un mercado persa en el que voto a voto se va intentando conseguir mayorías pero que luego pueden darte gato por liebre cómo estuvo a punto de pasar en la reforma laboral. Yo creo que para dar seriedad y continuidad a la legislatura sería bueno que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez se aclararan para ver cuál es el camino para reconstruir las mayorías

P.: ¿Cómo está ahora mismo esa relación? Hay leyes en cartera en las que mantienen diferencias de calado.

R.: La relación política es buena y es muy sincera, sólida. Nosotros no pretendemos que este Gobierno naufrague y tenga problemas. Pretendemos que el acuerdo que suscribimos al inicio de la legislatura para la investidura de Sánchez se cumpla. La reforma laboral no es un tema que estuviera en ese pacto ni tampoco era una cuestión que nosotros hubiéramos hablado previamente, por lo tanto nosotros más allá del desencuentro, no le damos una categoría política especial pero si hay otras cosas que nos importan incluso más que ese desencuentro.

Tenemos todavía el Ingreso Mínimo Vital sin transferir. Esta semana hay una reunión técnica, esperemos que eso ya tenga luz verde de la manera que pactamos, por tres veces hemos pactado y el ministro Escrivá se ha negado como gato panza arriba a hacer efectivo el traspaso.

Hay otras leyes, como la ley Audiovisual, la ley de servicios sociales, la ley de cooperación al desarrollo, la ley de deporte, la ley de vivienda... en las que hay un denominador común muy preocupante para nosotros que es una visión muy recentralizadora de la legislación. Parece que el legislador español, que el Gobierno quiere vía estas leyes recuperar competencias que por estatutos de autonomía son nuestras, son de Euskadi.

Nos vamos a oponer con firmeza a las leyes que limiten, limen o menoscaben el autogobierno vasco

Nos vamos a oponer con firmeza a que esas leyes limiten, limen o menoscaben el autogobierno vasco. Las competencias de vivienda son de Euskadi y estamos haciendo ya una política de vivienda progresista, no tiene que venir ninguna ley a decirnos lo que tenemos que hacer. La ley audiovisual exactamente igual, Euskadi tiene capacidad para gestionar sus propios medios de comunicación.

P.: ¿Cómo afrontan con el Gobierno esta segunda parte de la legislatura?

R.: Esperemos que corrijan el rumbo. Al Gobierno le cuesta mucho llegar a acuerdos en su seno entre los dos partidos y eso hace que cuando ellos llegan al acuerdo ya estamos a las puertas de llevar al Congreso los decretos leyes o las leyes y eso resta tiempo para que los socios, que somos imprescindibles, podamos dar nuestra opinión y podamos hacer nuestras aportaciones.

Necesitaríamos un poquito más de tiempo y más de respeto a nuestras posiciones, poder tener mesas de diálogo con un poquito más de aire para que luego no nos pasen las cosas que nos están pasando en las últimas votaciones, que el Gobierno tiene que andar recogiendo los votos en el último minuto antes de que toque la campana. Le hace falta un poquito más de humildad y un poquito más de dosis de diálogo con los socios que somos los que le hemos traído a la Moncloa y somos los que le vamos a acompañar para que termine la legislatura bien en La Moncloa.

P.: ¿Se siguen considerando socios prioritarios?

R.: Uno puede tener la consideración pero si la realidad no se demuestra pues se queda en papel mojado y la sensación que hemos tenido en los últimos tiempos es que socios quizás prioritarios no.

P.: ¿Van a hacer una oposición más dura?

R.: La podemos hacer blanda y positiva. Yo creo que esto es cuestión de voluntad política por parte del Gobierno. Desde luego la mano del PNV está tendida para empezar a dialogar cualquiera de estos asuntos problemáticos. Vivimos dos realidades diferentes, somos dos partidos políticos o tres partidos políticos diferentes, no se ven las cosas igual desde desde Vitoria que desde Madrid, pero hablando se entiende la gente. Lo que nosotros reclamamos es diálogo político y voluntad para llegar a acuerdos.

P.: ¿Están a favor de agotar la legislatura?

R.: A nosotros nos gusta que los plazos políticos se cumplan y se agoten las legislaturas. Está en la ley electoral y en la Constitución, tienen que durar 4 años y debemos ser capaces de hacer lo mejor posible. Tenemos por delante 2 años importantísimos con el desarrollo de los fondos europeos como para entrar en dimes y diretes electorales, en anticipos electorales. Estamos ante una gran oportunidad que nos está regalando Europa de poner a nuestra disposición una cantidad de dinero como nunca se había visto que puede venirnos de maravilla para transformar modelo socioeconómico del Estado español, pues se puede quedar en agua de borrajas como sigamos en esta tendencia tonta de experimentos como en Castilla y León.

Ojalá que todo esto haya servido de lección y nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar. El Gobierno a gobernar, los socios a intentar que se cumplan los acuerdos que hay con nosotros y la oposición que sea más leal y un poquito más lista porque me da la sensación de que está siendo una oposición que en el fondo se está haciendo daño a sí misma.

P.: ¿Lo está haciendo bien el Gobierno con la gestión de los fondos europeos?