Espinosa de los Monteros achaca la crispación en Congreso a diputados "radicales" que hablan y visten mal

Espinosa de los Monteros señala que algunos medios de comunicación que "fabrican cosas" que realmente no han pasado también tienen "responsabilidad" en la crispación. "Todo deberíamos revisar el comportamiento que tenemos en esta Cámara, no solo dentro del hemiciclo", dice, aunque subraya que Vox es "el grupo con mejor comportamiento" .

"Este es el problema, que tenemos gente que no esta cualificada para ser diputado y que están aquí aceptadas con total naturalidad como si fueran representantes de todos los españoles. Con estos bueyes hay que arar , pero, efectivamente, se hace muy difícil el día a día", insiste.

"Creo que es una persona seria, que se toma su papel en serio y que puede cometer errores, pero en general lo ha hecho de una manera profesional", resume el portavoz de Vox, quien asume que Batet "no lo tiene fácil".

"Su propio grupo parlamentario es extremadamente radical, su socio de Gobierno no digamos, está ya en posiciones ultramontanas, este Gobierno ha blanqueado a Bildu, tenemos que aceptar como normal que esté en el Parlamento y diga las cosas que dice y ya no hablo de los separatistas, los golpistas y los personajes varios de los partidos más variopintos que tenemos aquí... No es fácil la labor que tiene la Presidencia del Congreso sea quien sea", concluye.