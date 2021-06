Entrevista a Gabriel Rufián: "No, yo no me lo paso bien en las comisiones de investigación"

El portavoz de ERC en el Congreso en el Congreso trabajó durante diez años en selección de personal y asegura que eso le ha dado "piel" y le sirve de mucho

Aunque tiene frases y fórmulas recurrentes, dice ser "muy Cholo, muy de partido a partido"

Pide disculpas al expresidente de la comisión Mikel Legarda: "Me equivoqué en mi trato con él. Fui muy duro"

¿Cómo está, señor...?, o ¿Cómo está, señora...? Así empieza Gabriel Rufián todos sus interrogatorios en la Comisión de Investigación de Kitchen cada semana, la que investiga el operativo diseñado desde el Ministerio del interior del Gobierno de Rajoy para robar documentos a Bárcenas que pudieran ser perjudiciales para el partido. Pero la pregunta, amable en sí misma, suele ser la antesala de un cuestionario "incisivo", según el propio Rufián, al que algunos de los que ya se las han visto con él reconocen "temer".

La de Kitchen es la cuarta comisión de investigación en la que Rufián participa desde que hace cinco años llegó al Congreso de los Diputados. Su estilo lo ha convertido en protagonista de muchas de esas sesiones. El portavoz de ERC en el Congreso no duda en usar frases de El Padrino; maneja las pausas dramáticas; utiliza un lenguaje contundente y directo y "no se corta" si tiene que llamar al compareciente "corrupto" o "señor de la guerra", pero pese a lo que pueda parecer, asegura que él no lo pasa bien en ese trance.

Gabriel Rufián ha concedido una entrevista a NIUS en plena polémica por los indultos. La entrevista, pactada antes del informe del Supremo en contra de la medida de gracia, se centra en su trabajo en las comisiones de investigación en el Congreso como la de Kitchen, que se celebra en estos meses y donde una vez más ha puesto en aprietos a algunos comparecientes. . El portavoz de ERC en el Congreso cuenta que durante diez años trabajó en selección de personal, entrevistando a candidatos a puestos de trabajo. Eso, asegura, le ha dado "piel", le ha ayudado a saber por dónde va la gente. Eso, junto al "trabajo" y la lectura de los sumarios es una experiencia más que útil para estas sesiones.

Pregunta: ¿Cómo está señor Rufián?

Respuesta: Muy bien, con la que está cayendo no me que puedo quejar.

P.: Estamos en plena comisión Kitchen, esperando a que declare Mariano Rajoy, aunque todo indica que esa comparecencia se va a posponer y que las sesiones se van a alargar. ¿Cómo le gustaría que terminara?

R.: Es cuarta comisión en la que participo y la tercera relacionada con casos de corrupción en el PP. Me gustaría que acabara como la anterior, con unas conclusiones firmadas por todos, excepto por PP y Cs. Me gustaría que esas conclusiones reflejaran lo evidente: que el PP utilizó recursos públicos para intentar librarse con corrupción de otro caso de corrupción, los mal llamados papeles de Bárcenas que en realidad son los papeles del PP. Todos los caminos de la Kitchen llevan a Rajoy.

P.: La comisión se celebra de forma paralela a una investigación judicial abierta. Algunos, por ejemplo el PP, cuestionan que sirva para algo e insisten en que estos asuntos se dirimen en los tribunales. ¿Qué les diría?

R.: Es la eterna pregunta, el eterno mantra. Yo creo que sirven. En primer lugar, se debe un respeto a la sede de la Soberanía Popular. Claro que se deben dirimir responsabilidades ante un juez, pero también ante los representantes del pueblo. En estas comisiones yo he escuchado cosas gravísimas que no se habían oído en los tribunales y que no han salido en las portadas. En este momento, en que la gente está desconectada, harta y anestesiada, si una sola persona ve el interrogatorio y se empieza a cuestionar cosas y hacer preguntas como "¿Por qué se han usado los fondos públicos para tapar otros delitos?", ya habrá servido para algo.

P.: ¿Pueden servir para apuntalar investigaciones judiciales?

R.: Sí, de hecho a raíz de la comisión el juez ha vuelto a citar a Francisco Martínez, por ejemplo. En esta comisión hemos sabido, entre otras cosas, que fue el comisario García Castaño el que grabó la conversación entre Ignacio Cosidó y el ministro del Interior Fernández Díaz en la que el exministro decía "esto la fiscalía te lo afina". Desde luego, ayudan a constatar más cosas.

Mucha gente me pregunta, pero no, yo no me lo paso bien en las comisiones de investigación

P.: Esta semana, estaba previsto el interrogatorio de Mª Dolores de Cospedal, pero el mismo día fue imputada y la comparecencia se anuló. ¿Le habría gustado preguntarle?

R.: Nos pareció bien que se aplazara hasta después de que declare ante el juez. Es una gran casualidad que justo ese día la imputaran junto a su marido, más que nada porque así tienen la excusa perfecta para no declarar. Cospedal se presentó después en el Congreso asegurando que quería comparecer, pero la realidad es que ha pospuesto dos veces su interrogatorio y ayer tenía muchas ganas.

Dicho esto, mucha gente me dice, "¡Qué bien te lo pasas!" y yo digo: "Pues no, yo no me lo paso bien en las comisiones de investigación". No me gusta tener a alguien en frente con una actitud poco colaborativa, con actitud chulesca o que incluso me desprecia. Yo no me lo paso bien interrogando a un señor que ha espiado. Es mi trabajo, y creo que es necesario que sea lo más incisivo posible para que me contesten.

P.: ¿Alguna vez ha tenido que hacer un interrogatorio duro a alguien con quien tenía una buena relación?, ¿le ha tocado sentirse mal por eso?

R.: No, las personas con las que sí he coincidido son Cospedal, Soraya, Rajoy… los conocía, pero tenía un contacto casi nulo. En todo caso, si me tocara, intentaría que no me afectara.

De todas formas, nosotros siempre nos intentamos adaptar muy mucho a la actitud del compareciente. Yo no aprieto porque sí, si la persona colabora intento que siga haciéndolo, modulo el interrogatorio.

En realidad hay tres actitudes en los comparecientes: el que colabora, el que no dice nada y el que viene aquí como si nos perdonara la vida. Cuando vino el comisario García Castaño, fue interrogatorio cómodo, Cuando vino el exDAO Eugenio Pino... en fin.. trajo la peor actitud, diciendo que era un patriota esa es la peor actitud.

Durante 10 años trabajé en selección de personal y cogí mucha piel, sabes por dónde una persona puede ir, cuáles son sus debilidades.

P.: ¿Cómo se prepara un interrogatorio de este tipo? lee los sumarios, supongo.

R.: Sí los leo, y creo que todos los diputados vamos bien preparados. En mi caso, intento saber cómo es la persona, sigo sus intervenciones previas, intentamos incidir en sus contradicciones. Muchas veces esto es una cuestión de piel.

Durante 10 años trabajé en selección de personal y cogí mucha piel, sabes por dónde una persona puede ir, cuáles son sus debilidades. Eso sé me sirve, y trabajar también me sirve mucho.

¡Ah, y sirve de mucho saber cómo es la persona!, el que es chulo se comporta como un chulo.

P.: A veces repite frases como: "¿Se considera usted un patriota?". ¿Suele llevar cuestionarios tipo?

R.: No, no llevo cuestionarios, yo improviso. Además, suelo ser el tercero o el cuarto en intervenir y eso da margen para saber cómo es la persona y como se puede incidir, aunque a veces me pregunto por qué sólo nosotros preguntamos determinadas cosas.

Luego, cada compareciente es como es. Yo pensé que francisco Martínez iba a colaborar y no lo hizo. Bárcenas tenía claro que quería regalarle información a a PSOE y Vox. Mi trabajo es que respeten la institución y a mi grupo.

Creo que no pasa nada porque una persona que ha hecho mal las cosas, un corrupto, pase un mal rato.

P.: ¿Es consciente de que infunde un cierto temor o respeto a algunos interrogados?

R.: Yo noto ciertas cosas que no notaba hace tres o cuatro años, pero creo que no pasa nada porque una persona que ha hecho mal las cosas, un corrupto, pase un mal rato.

Al final, suelen entrar si los sabes "torear", por muy "toros" que sean, jugamos con su ego.

Que un señor presuma de su gestión en plena alerta yihadista (lo hizo Cosidó en la comisión Kitchen) y que se ponga chulo no lo tenemos que tolerar.

P.: En estos cinco años, podríamos decir que sus interrogatorios se han "refinado", siguen siendo duros, pero el lenguaje quizás es un poco más suave ¿por qué?

R.: Me di cuenta de que si daba muchas excusas para hablar de mis formas no se hablaba de mi fondo. Me pasó durante la comparecencia de Aznar por la corrupción del PP. Dijo cosas muy importantes y no se publicaron, porque se publicó la bronca.

Pero lo cierto es que el equilibrio es complicado. Poco a poco han cambiado cosas. Antes una comisión de investigación, pasaba desapercibida, ahora ya no, la gente puede escuchar lo que dicen los comparecientes. Como el juego no lo vamos a cambiar, ganemos al menos alguna partida.

Con Rajoy hay que hacerlo muy bien, es muy bueno.

P.: Y pronto, turno de Rajoy. ¿Me adelanta alguna pregunta que tenga pensada?

R.: No lo he pensado, soy muy Cholo Simeone, muy de partido a partido.

P.: Me cuesta creerlo

R.: Bueno, si no colabora, le diría si cree que su figura como expresidente merece pasar a la historia como el máximo responsable de tantos casos de corrupción en los que le han señalado.

Todos los caminos de la Kitchen llevan a Rajoy, pero ¡Ojo!, Rajoy es muy bueno. Tiene retranca, capacidad de caer bien, con Rajoy hay que hacerlo muy bien.

P.: ¿Se ha equivocado en alguna comisión, lamenta algún error?

R.: Sí, con mi trato a Legarda, el anterior presidente de estas comisiones de investigación y diputado del PNV. Creo que no me porté bien, a veces me pasé, él intentaba mediar, era amable, y pude ser injusto. Me gustaría decirlo públicamente, me equivoqué en mi trato a Mikel Legarda.