Héctor Gómez, tras la polémica elección de Arnaldo para el TC: "Exigimos ya al PP la renovación del CGPJ"

P.: ¿Entiende el malestar en las filas socialistas? El propio presidente del Gobierno ha dicho que había candidatos que no le gustaban...

R.: Prima la responsabilidad, prima la obligatoriedad de cumplir con la Constitución independientemente de valoraciones, consideraciones e idoneidad según los diferentes grupos parlamentarios sobre los candidatos. Estamos hablando de un ejercicio de responsabilidad para con la renovación o no de los órganos constitucionales.

P.: Odón Elorza rompió la disciplina marcada por el partido y no votó a Arnaldo. ¿Habrá alguna consecuencia? ¿Tendrá sanción?

P.: ¿La dirección del grupo ejerció un control sobre el voto de los diputados para que no hubiese díscolos?

R.: Casado está actuando como nunca antes lo había hecho ningún otro líder de la oposición. Trabajar en contra de los intereses generales fuera de España . Sucedió en el proceso de negociación de los fondos europeos, no apoyó el decreto que canalizaba los recursos y ha hecho un trabajo contra España en sus diferentes visitas a Bruselas y Berlín. Desliza constantemente que España no es un Estado democrático de Derecho y traslada que el Gobierno está engañando a Europa.

La realidad es que la valoración del proyecto presentado a Europa de los fondos de recuperación cuenta con las máximas valoraciones, por lo tanto el Gobierno está haciendo bien su trabajo. Nos gustaría que arrimase el hombro para que España se recupere lo antes posible. Hemos visto una agresividad de Pablo Casado que recupera la senda del insulto y la descalificación y eso no invita al optimismo sobre la oposición que va a realizar.

R.: No. El Gobierno traslada la información de la que dispone, da a conocer la línea de recuperación. Los datos en materia de empleo son muy claros, más de 20 millones de personas están ocupadas. Estamos hablando de cifras que dibujan un escenario de recuperación claro . Lo que nos gustaría es llegar a grandes acuerdos y pactos de Estado con el PP por el bien de la ciudadanía. Ante la falta de argumentos y propuestas, insultos y descalificación.

R.: Evidentemente no. Un partido con 142 años de historia, que ha vertebrado el Estado del Bienestar, que hoy preside el Gobierno de España, que tiene un corte progresista y socialdemócrata indiscutibles. Evidentemente no. Lo que sí somos es un partido responsable que tenemos un mandato y formamos parte de un proyecto europeo, pero eso no resta para que impulsemos medidas de avance y progreso. Tendemos la mano a Unidas Podemos para que desde la experiencia del PSOE sigamos avanzando.