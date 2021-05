Mariano Rajoy, "contento" tras su retirada de la política: "Ni salí disgustado, ni enfadado"

El expresidente del Gobierno concede a Cuatro su primera entrevista tras abandonar la política para el especial '15M ¿Generación perdida?'

Sobre el proyecto de Podemos, opina que es un "camelo" y que ha servido para "generar tensión, división, enfrentamiento y para radicalizar al PSOE"

"Nunca he hablado de este partido", dice de Vox, antes de augurar que "el Partido Popular va a recuperar esos votos"

"Ni salí disgustado, ni salí enfadado. He hecho lo que he podido en beneficio de España y me siento contento de lo que hice”. Así resume Mariano Rajoy su abrupta despedida de la política en la entrevista que ha concedido a Sonsoles Ónega para el especial 15M ¿Generación perdida?, cuya segunda parte emite Cuatro el 13 de mayo en late night.

Si en la primera parte del programa, el expresidente del PP repasaba sus recuerdos sobre aquel movimiento ciudadano que se puso en marcha hace una década, en este tramo de la entrevista rememora algunos de los momentos que le siguieron. Esta es la primera entrevista que concede Rajoy tras abandonar la política, en junio de 2018. Estas son sus declaraciones:

Esquivando a Sánchez para la foto, en febrero de 2016

“Creo que en aquel momento Sánchez había hecho algo mal y yo le contesté haciendo algo también mal. Yo tenía un acuerdo todavía no cerrado con Ciudadanos y le decía: 'Si tú consigues tu acuerdo, que son 169 escaños, y vosotros os abstenéis, yo puedo gobernar; si no, nos vamos a unas terceras elecciones”.

Sobre la investidura en octubre de 2016 gracias al acuerdo con Ciudadanos

“Teniendo el PP 137 diputados y el PSOE 80, Ciudadanos dijo: ‘Aquí lo sensato es que Gobierne el PP’. Hubo un pacto, pero lo más relevante es que ese pacto no nos daba mayoría. Al final se gobernó porque el PSOE se abstuvo. Si el PSOE no se hubiera abstenido, habríamos ido a unas terceras elecciones que se celebrarían en diciembre. Se abstuvo después de que se cambiara al secretario general, Pedro Sánchez, que no quería abstenerse”.

Sobre su relación con Pablo Iglesias y Podemos

“No andábamos a estacazos, eso es evidente, siempre me he tenido por una persona civilizada; pero, en fin, me puso una moción de censura, votó otra y hacía todo lo posible para denunciar mis políticas, que por cierto eran bastante más razonables que las suyas”.

“Podemos sigue haciendo concentraciones contra políticas que se supone que son del Gobierno del que forma parte. El problema de ser un partido extremista y radical es que cuando dejas de ser extremista y radical desapareces. Cuando eres extremista y radical, haces mucho daño a tu país y por eso yo estoy en contra de los extremistas y de los radicales”.

Respecto al conflicto con Cataluña

“Llegamos a esa situación por la irresponsabilidad de determinados dirigentes políticos de Cataluña, que teniendo Cataluña la mayor autonomía de su historia, como tenía y tiene, y siendo la región del mundo con mayor nivel de autonomía, decidieron irse por un camino que hasta el momento no transitaban, que era el camino de la independencia”.

“Si les hubiéramos dado el pacto fiscal, estaríamos aquí. Yo creo que sí, porque después del pacto fiscal vendría lo otro. Artur Mas planteó el pacto fiscal y que si no hay pacto, pues puso en marcha este proceso que acabó ahí y ahora estamos como estamos”.

“En nuestra etapa en el Gobierno hubo algunos consensos importantes. La aplicación del artículo 155 se hizo por consenso, y podíamos hacerlo solos porque teníamos mayoría absoluta. Yo le dije a mucha gente que era un disparate poner en marcha el 155 en defensa de la Constitución Española y no hacerlo con el PSOE. Eso me obligó a ceder en algunas cosas. Todo el mundo habla del 155. Había que hacerlo antes o después, así o asao, quitando competencias, pero el 155 en España no se había aplicado nunca. Es que no había prácticamente ni doctrina sobre cómo se aplicaba el artículo 155. Sí se hizo política. Yo hablé muchas veces con los dirigentes políticos de Cataluña, muchísimas. Les dije que íbamos por muy mal camino y solo al final, cuando declararon la independencia de Cataluña, apliqué el 155, porque vamos, ¿qué país del mundo va a permitir que una parte de su territorio declare la independencia? Es que eso es una broma”.

El auge de Vox

“Cuando yo me presenté a las elecciones, Vox se presentó y tenía cero. Yo no creo en la política de confrontación. No me gustan los partidos que están en los extremos, pero los respeto absolutamente”.

“Yo realmente nunca he hablado de este partido, pero respeto a los que lo han votado. Creo que el Partido Popular va a recuperar esos votos y el resto francamente no tengo nada que decir. No me voy a poner a discutir a estas alturas algunas cosas. Algunos por España hemos hecho algunas cosas, a ver qué hacen otros”.

Sobre la moción de censura en la que el PNV se inclinó a votar al PSOE, en mayo de 2018

“Yo puedo decir del señor (Aitor) Esteban lo mismo que él dice de mí. Yo he tenido una buena relación personal con él, pero cuando habla de la moción de censura, no se cree lo que está diciendo. Estoy convencido de que Aitor Esteban no quería que la moción de censura saliera adelante. ¿Cómo se puede desalojar a un Gobierno, si tres días antes has apoyado los presupuestos generales del Estado? Yo lo que creo es que el PNV pensó más en la situación que en la que estaban ellos en el País Vasco que en los intereses generales. Es evidente que, en el País Vasco, Podemos, el PSOE, Bildu y los sindicatos estaban a favor de la moción de censura, entonces dijo: ‘Me voy a quedar yo el único en contra de la moción de censura y voy a ser el único que esté aquí apoyando un Gobierno del PP’. Eso fue lo que ocurrió”.

El balance de su retirada de la política

“Yo no considero que haya tenido un mal final. Ni salí disgustado, ni salí enfadado. He hecho lo que he podido en beneficio de España y me siento contento de lo que hice. Evidentemente podía haber hecho muchas más cosas y haberlas hecho mejor, pero mi balance es que estoy contento y orgulloso de lo que hice por mi país. ¿Qué quiere que le diga? Qué le voy a hacer. En fin, he tenido una etapa con mis cosas buenas y mis cosas malas, pero mi etapa ya pasó y ahora le toca a otros y hay que desear que lo hagan bien, y si no lo hacen bien, habrá que cambiarlos, pero eso no lo decido yo”.

“Yo siempre defendí el bipartidismo. Creo que ha sido fantástico para España”