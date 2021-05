Mariano Rajoy, sobre el 15M: "No ha podido hacer nada de lo que planteaba, una excelente noticia"

"Lo que querían -y lo estamos viendo ahora- es que cambie el régimen político en España, que se liquide la Transición , que se discuta todo. Por suerte, me parece que estos que querían romper, tirar todo por la ventana y revisar la historia están yendo para abajo en las preferencias de los españoles y eso a mí me reconforta”.

"Cambiar la Constitución, ¿para hacer qué?"

“No han podido hacer nada de lo que se planteaban, lo que es una excelente noticia. Aquí todo el mundo quería cambiar la Constitución y la Ley Electoral, pero sobre todo ¿para hacer qué? Para hacerse el simpático a los independentistas y a los nacionalistas , para darles un estacazo ¿para hacer qué? Yo siempre me opuse a cambiar la Constitución . No veía razón, ni me parecía el momento. Estoy contento de que no se haya hecho y de que la Ley Electoral siga igual. Con la Ley Electoral que hay en España ha gobernado la derecha con mayoría absoluta, la derecha sin mayoría absoluta, la izquierda con mayoría absoluta y la izquierda sin mayoría absoluta. Ha podido gobernar todo el mundo ”, apunta Rajoy.

"Todo el mundo quiere mandar"

Sobre su decisión en enero de 2016 de declinar formar Gobierno, así lo explica en el especial que emite Cuatro: “Desde el primer momento, la sesión de investidura persigue un objetivo, uno solo, que se elija un presidente del Gobierno. Entonces, la persona que se presenta a la investidura, o tiene una mayoría o la posibilidad de tener la mayoría, o no debe ir, y yo tenía la seguridad total y absoluta de que no iba a salir elegido presidente del Gobierno. Por una razón que se entiende muy bien: todos dijeron que no me iban a votar. Yo si voy a la investidura es porque tengo la posibilidad de ser elegido, pero si sé seguro que no, pues que se busquen a otro. Y luego se presentó el señor Sánchez, pactó con Ciudadanos y pretendía que el PP hiciera presidente al señor Sánchez, lo cual era una broma, como es evidente, y por eso ya hubo que repetir las elecciones. Eso se hubiera evitado si el PSOE hubiera aceptado la propuesta que yo le hice: un Gobierno como estaba funcionando entonces y hoy en Alemania, un Gobierno de coalición. No quiso, y al final llegamos a esa situación de tener que repetir las elecciones”.