Pedro Sánchez: "Las sanciones a Rusia se mantendrán hasta que Putin retire las tropas de Ucrania"

Si embargo, el presidente no se ha comprometido a enviar armas a Ucrania como están haciendo numerosos países europeos.

Putin es una persona que "cercena la pluralidad informativa"; que encarcela a la oposición; y que fuera no respeta la democracia ni el marco internacional democrático.

A juicio de Sánchez, el presidente ruso ha cometido dos errores estratégicos, el principal, "considerar que la UE no iba a ser firme" pero lo ha sido. Además, ha resaltado que ya se empiezan a ver las consecuencias de las sanciones que seguirán ahí todo el tiempo necesario hasta que Putin de un paso atrás.

Eso sí, a la pregunta directa de si se bajarán impuestos, no ha habido respuesta clara ni ha despejado dudas. "No quiero adelantarme, me parece importante pedir unidad", ha respondido el presidente del Gobierno.