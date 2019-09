Raül Romeva: "Cataluña está provocando que el PSOE prefiera nuevas elecciones a compartir alianzas"

El exconseller dice que dedica su tiempo en prisión a fregar su módulo, amenizar las sesiones deportivas y a leer

"Vale la pena acabar en la cárcel si es por defender algo en lo que crees. Lo mejor que se le puede legar a un hijo es la dignidad"

Raül Romeva está preso en la cárcel de Lledoners a la espera de la sentencia por el juicio del procés, que se hará pública en las próximas semanas. Desde la cárcel ha concedido una entrevista a Risto Mejide y a su programa Todo es mentira que será emitida en Cuatro.

La fórmula pactada ha sido enviar las preguntas para que Romeva nos las respondiese. Posteriormente pudimos hacer algunas repreguntas. Esta es la transcripción íntegra de la entrevista.

¿En qué has cambiado desde que estás en la cárcel?

La cárcel me ha hecho más fuerte, más resiliente y más convencido que nunca de que, ante un conflicto político, lo que toca es hacer política. Mis convicciones democráticas están más firmes. Quienes pensaron que encerrándonos en una cárcel harían languidecerlas, se equivocaron, como en tantas otras cosas. Quien ante la falta de argumentos recurre a la fuerza y la represión, sólo demuestra sus debilidades y sus lagunas democráticas. Si la única respuesta que puede ofrecer un Estado ante la demanda cívica, pacífica y persistente de una parte significativa de su población (hablo de millones de personas) es la represión, la violencia policial y la cárcel, pone de manifiesto que quien tiene un problema es el estado, no los presos políticos, y muchos menos ese 80% de la población en Catalunya que entiende que debemos resolver esta cuestión por la vía del diálogo, la negociación y la política.

¿Cambiarías alguna cosa de las que hiciste antes de entrar en prisión?

En este sentido, considero más oportuno que de cara al futuro todos tengamos en cuenta los aprendizajes que nos han dado las experiencias vividas hasta hoy.

Tal y como explico en el libro Esperanza y libertad, y reiteré en el juicio, mi convicción se basa en aplicar el principio democrático, ni más ni menos. A ese principio ni puedo, ni quiero, renunciar. En ese sentido no considero que lo hecho merezca reproche, mucho menos reproche legal. Hacer un referéndum no es ningún delito, no está contemplado en el Código Penal. En 2005 se despenalizó este supuesto. Dicho de otro modo, hubo un debate sobre esta cuestión y las Cortes españolas decidieron que no era ningún delito, diga lo que diga la Fiscalía, y por lo tanto, con la ley en la mano, no justifica en absoluto la respuesta dada por el Estado.

¿Eres un preso político? Si es así, ¿por qué otros políticos independentistas no están también en prisión? ¿Qué les diferencia a ellos de ti?

Sí, claro que soy un preso político. La prueba es que aquellos compañeros/as que hicieron lo mismo que nosotros, pero que en un momento dado optaron por abandonar la política, quedaron en libertad. Solo los que siguieron en política continuaron o volvieron a entrar en prisión, como fue mi caso después de las elecciones al Parlamento de Catalunya.

El independentismo llega fracturado a la sentencia del procés. ¿Por qué?

El soberanismo, en concreto, y el republicanismo, de un modo más amplio, son enormemente plural. No veo que ello merezca ninguna recriminación, sino que es un ejemplo más de la riqueza que hace buena toda la sociedad. De hecho, siempre he considerado un error que se hable, especialmente desde los medios estatales, del soberanismo como si fuera una realidad homogénea y uniforme.

Y lo mismo digo de quienes no comparten la apuesta por una república catalana, que también percibo plural y llena de matices. Plantear el debate en términos maniqueos solo interesa, creo, a quienes no quieren afrontar el problema, y mucho menos resolverlo.

Habéis hecho un llamamiento a la gente a acudir en masa al 11-S. ¿Notáis una desmovilización?

La movilización es masiva, plural y consistente desde hace años. Cada año hay quien ha querido dar por muerto este anhelo republicano, y cada año se confirma que es mayor la cifra de quienes no aceptan el estatus quo, y exigen una solución política ante un clamor democrático legítimo. “No era un soufflé, era un plumcake”, como dijo una vez un catedrático de Derecho Constitucional andaluz. Para mí lo más relevante es que, ante un Estado que se muestra incapaz de ofrecer nada seductor a toda esa ciudadanía que un día creyó, y defendió, que España podía ser un espacio plural y diverso, se está produciendo un cambio de paradigma que mucha gente hemos hecho, algunos antes y otros después, que está resultando irreversible.

El problema de fondo en toda esta cuestión es negar el reconocimiento mutuo, el Estado no puede rechazar su propia naturaleza, quien realmente rompe España es quien no reconoce el Estado más plurinacional de Europa y el derecho a decidir de sus pueblos. Yo había defendido el federalismo como forma de estructurar el Estado. Hasta el año 2010 ese era mi proyecto, mi historia es compartida con miles de personas en Catalunya. A partir de 2010 el independentismo se convierte en el movimiento mayoritario dentro del catalanismo, a causa de la crisis política ocasionada con la sentencia sobre el Estatuto de 2006. Catalunya es la única comunidad que tiene un Estatuto que no ha votado, y no lo reconoce como propio.

La pregunta que debería hacerse mucha gente es: ¿Qué ha pasado para que hace unos años el independentismo no pasara del 8% y hoy se sitúe alrededor del 50%, de forma estable y creciente? Y otra cosa más: si alguien cree que una sentencia condenatoria desincentivará la movilización ciudadana, es que no ha entendido nada, o no quiere entenderlo.

Negar la realidad ha demostrado que no resuelve nada, y confrontarla con violencia institucional o policial, que es lo que hemos vivido, es aún empeorar más el problema.

¿Debe dar gratis su voto a Pedro Sánchez ERC para convertirle en presidente del Gobierno? ¿Por qué?

Esquerra ha defendido siempre que no facilitaría, ni por activa ni por pasiva, un gobierno formado por la extrema derecha y la derecha extrema. Otra cosa es que, lamentablemente, somos muy conscientes de las enormes limitaciones que ha demostrado el PSOE en cuestiones que para nosotros son fundamentales, y que tienen que ver con derechos y libertades, no sólo para la gente en Cataluña, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas españolas, europeas y del mundo.

Catalunya también está provocando que el PSOE prefiera otras elecciones a compartir alianzas o gobierno con cualquiera que quiera hablar del modelo territorial. Serían las cuartas en cuatro años, también debería haber conciencia que España lleva mucho tiempo instalada en la inestabilidad. El PSOE debería comprender que apelar al dialogo está bien, pero después se debe sentar, y escuchar, y hacerlo con voluntad de llegar a acuerdos.

En mi caso, incluso desde la cárcel le pido al presidente Sánchez que sea valiente y capaz de generar para España un proyecto alternativo a este Estado, que se ha negado a escuchar, a hablar, y llegar a acuerdos. El Estado con Cataluña tiene que romper la lógica de una historia de desencuentros y debería aceptar hacerlo en colaboración, como dos sujetos capaces de acordar la manera en que decidimos nuestro futuro.

Estoy seguro de que todos los demócratas coincidiremos en que el futuro tiene que definirse en base a la libertad y no a la imposición, la mano tendida desde Catalunya debería interpretarse como una oportunidad.

¿Qué le dirías a Rafael Hernando, que durante tu investidura como senador soltó: “Que se joda”?

Soy partidario de no responder nunca a los insultos. Y por descontado no considero que esa expresión sea representativa del sentir de una inmensa parte de la sociedad.

Fui elegido senador por la provincia de Barcelona gracias al voto de 930.000 personas, pero como se ve que tengo todos mis derechos políticos intactos no puedo asistir al Senado ni ejercer como senador, por ese motivo no puedo ni ver ni escuchar las razones del señor Hernando, aunque estaría dispuesto a hacerlo en cualquier momento, como con todo el mundo.

Apeláis al diálogo para llegar a un referéndum pactado con el Estado español. El Estado se cierra en banda a cualquier referéndum. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diálogo?

El objetivo de cualquier diálogo debe ser siempre mantener los puentes abiertos. He dedicado muchos años de mi vida a la gestión de conflictos internacionales, muchos de ellos de una gravedad y complejidad que está a años luz de este en el que nos encontramos, y todos acaban, tarde o temprano, en una mesa. Primero para hablar, después para negociar, y finalmente para llegar a acuerdos.

Me parece una frivolidad decir que no se puede hablar de eso, o de aquello. Y que para hablar, unos u otros deben antes renunciar a sus postulados. Hablar, debe poderse hablar de todo, siempre, y especialmente cuando quien lo solicita son millones de personas que, insisto, no son todas favorables a la independencia. Cualquier sondeo demuestra que, se sea o no independentista, lo que se pide, se exige, de hecho, es que se hable. Y ello incluye a militantes y votantes de todo el espectro político. El objetivo del diálogo es, por tanto, aquí y en cualquier lugar, generar las condiciones para que en un momento dado, y cuando las circunstancias lo permitan, llevar a cabo una negociación política.

No veo alternativa, hay que hablar, esto es la política, en un momento u otro la política tendrá que hablar.

¿Escaparías ahora como hizo Puigdemont en su momento? ¿Crees que fue una opción digna escapar?

Tal y como explico profusamente en el libro Esperanza y libertad, no me fui porque considero que mi responsabilidad era quedarme y defender lo que había hecho y por qué lo había hecho, sabiendo que ello comportaba un gran riesgo de acabar en la cárcel.

Cabe recordar que los representantes exiliados no han sido encarcelados y extraditados porque los tribunales europeos han rechazado los crímenes por los que se nos ha juzgado a nosotros.

En todo caso, siempre he dicho que respeto, y que debe respetarse, la decisión que libremente tomó cada cual, en función de sus circunstancias personales. Pero yo me pasé meses diciendo, ante la prensa y otros interlocutores internacionales, que si el precio de luchar por la democracia (de esto va un referéndum) era la cárcel, lo asumiría, para demostrar al mundo que quien tiene un problema no somos nosotros, sino el Estado español.

Soy de la generación de los objetores de conciencia. Mi referente ha sido siempre Pepe Beúnza, el primer objetor de conciencia encarcelado. La cárcel es, para mí, un instrumento que sirve también para denunciar las injusticas y las debilidades de un Estado inseguro y frágil en sus pilares democráticos. A nadie le gusta estar en la cárcel, por supuesto, pero en mi caso estoy convencido que nuestra situación ha ayudado a que mucha gente, partidaria o no de la república catalana, haya abierto los ojos. Y la prueba de ello son las muchas cartas que recibimos de apoyo de todas partes de España, y del mundo.

¿Crees que habéis hecho crecer a Vox? ¿Qué consecuencia puede tener para los independentistas un crecimiento de Vox?

Vox existe a pesar de la situación en Cataluña. De hecho, sociológicamente, la extrema derecha no ha desaparecido nunca. Siempre ha existido, lo que pasa es que estaba diluida en el PP, y después en Ciudadanos. Ahora se han emancipado, puede que este conflicto lo único que haya dividido realmente haya sido la derecha española.

El fascismo es el cultivo político de nuestros peores sentimientos: odio, xenofobia, machismo, deseo de poder y sobre todo, miedo. Ir en contra en lugar de a favor de algún proyecto. Vox no solo ha utilizado Catalunya como plataforma, sino también el feminismo, los refugiados, el ecologismo, las víctimas de la guerra civil, o el colectivo LGTBI.

Las consecuencias, como narra muy bien el poema de Niemöller: el blanco hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera que ose defender derechos y libertades. Estoy convencido de que una forma de plantar cara a Vox, justamente, es perderle el miedo a la democracia en su sentido más amplio. Lo que me preocupa es que algunos medios y partidos estén blanqueando las tesis de Vox, con la excusa de Cataluña. No todo vale, y quizás, cuando quieran darse cuenta, ya sea demasiado tarde.

Se engañó a los votantes independentistas prometiendo unas estructuras de Estado que no existían. ¿Te sientes responsable de ese engaño?

Siempre, a lo largo de toda mi vida, he defendido que las grandes transformaciones sociales nunca son rápidas, ni fáciles, ni indoloras. Ni antes de ser conseller, ni cuando asumí dicha responsabilidad, he dicho otra cosa. Quien engaña a la gente es quien pretende hacer creer que silenciando, obviando a millones de personas, reprimiendo, mintiendo o incluso golpeando a la gente, el deseo o la voluntad de todas estas personas se diluirán, o desaparecerán. Nunca prometí caminos de rosas ni fórmulas mágicas. Siempre insistí que había muchos escenarios posibles, y que mi apuesta pasa por el diálogo y la política. Pero en ausencia de ella, de política, todo se hace más complejo y peligroso. Lo que sí es cierto es que hoy la gente es más consciente de que enfrente tenemos un Estado dispuesto a todo, lo que significa asumir la complejidad del reto, y que en cualquier caso es necesario construir consensos tan amplios como sea posible, y que estos requieren tiempo, paciencia, generosidad, respeto y empatía.

¿Crees, como dijo Ponsatí, que habíais ido “de farol”?

Yo creía entonces, y sigo creyendo hoy, que la demanda de millones de personas, cuando además esta se hace de forma cívica y pacífica, como es el caso, merece una respuesta política. Y las primeras que debían darla eran las instituciones catalanas. Esta es la razón por la que acepté formar parte de ese Gobierno. Pero cuando enfrente tienes un muro, ciego y sordo, a veces tienes que buscar otros caminos, no siempre fáciles, y que a menudo tienen consecuencias desagradables.

Tú eras conseller antes del 1 de Octubre. Se hablaba mucho del papel de Europa ante el desafío catalán. ¿Europa te ha decepcionado? ¿Esperabas una actuación diferente?

Conozco bien las instituciones europeas, y cómo funciona la comunidad internacional. Le he dedicado muchos años de mi vida. Esta Europa a la que te refieres es la misma que calló durante años ante la masacre en Bosnia, o que hoy mira hacia otro lado ante el drama de los refugiados en el Mediterráneo, y que incluso persigue a quienes luchan por salvar vidas ante la desidia gubernamental. Hoy hay muchos retos que reclaman la atención de los dirigentes europeos, pero justamente por ello defiendo que el reto democrático es uno de los más acuciantes y que tarde o temprano Europa deberá afrontar sin miedo.

Las instituciones europeas, pero sobre todo, las democracias europeas, han podido ver cómo responde el Estado español ante un reto eminentemente democrático. Pongo un ejemplo: en una ocasión, la diplomacia francesa me confesó que, si un día el independentismo corso sacara el 48% de apoyos en unas elecciones con un programa claramente independentista, la respuesta del Gobierno francés seria fletar un avión desde París lleno de ministros/as para hablar con las autoridades corsas. Reflexiones similares las he escuchado de responsables gubernamentales, políticos y diplomáticos de otros países, como Alemania, Reino Unido, Italia o Suiza. Quien conduce en contra dirección, por tanto, parece ser el Estado español, como ha pasado tantas otras veces a lo largo de la historia.

Ha habido diversas ofertas para ayudar, hemos oído muchos actores internacionales que se ofrecían, nosotros siempre hemos estado dispuestos. El presidente Juncker mismo manifestó en octubre de 2017 que nosotros estábamos dispuestos, pero que es el Estado español que no quiere.

En todo caso, la pregunta que cualquier europeo debería hacerse es si en Europa un gobierno puede ser cesado irregularmente e incluso encarcelado injustamente. Se debería preguntar si esto es normal, si es una cosa que la Unión Europea puede aceptar, con la que puede convivir. Si es un hecho con el que la democracia moderna puede estar cómoda. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar. Este es el problema, que esto puede pasar, eso es realmente lo que nos debe inquietar, que una cosa así hoy no solo es posible que pase dentro de la UE, sino que ya ha pasado. Y si esto pasa, la siguiente pregunta es: ¿cuál es entonces el futuro de Europa?

¿Te sientes responsable de la llamada “fractura catalana”?

Se acusa a menudo de que el debate sobre la independencia divide, pero la única división cierta en Catalunya se encuentra entre los que defendemos nuestras ideas democrática y pacíficamente, y los que aceptan que sus fines pueden justificar cualquier medio, como encarcelar a políticos o perseguir ideologías para defender la unidad de España.

Lo que existe en Catalunya es una sociedad plural, y madura, con puntos de vista distintos y llenos de matices. Y en todo caso, para mí lo relevante no es en aquello en lo que se difiere, sino aquello en lo que mucha gente coincide. En Cataluña hay tres grandes consensos (un 75-80% de apoyo) que nadie debería menospreciar. A saber: a favor de resolver la cuestión catalana por una vía política y democrática (es decir, votando en un referéndum); que la prisión es una medida del todo desproporcionada e inaceptable; y que república es preferible a la Monarquía.

¿Te saltaste la ley? ¿Crees que quien se salta la ley merece ser procesado?

Como he explicado código penal en mano, hacer un referéndum no es delito, y por lo tanto no merece reproche penal.

Siempre hemos actuado con el convencimiento de que incluso dentro de los límites del sistema constitucional español, el ejercicio del “derecho a decidir” puede tener cabida.

La Constitución española no prohíbe consultar a la ciudadanía y no impone límites al contenido de esta consulta, es una cuestión de voluntad política no de imposibilidad jurídica. El derecho a decidir es concebido como la capacidad para manifestar una aspiración política. Y esta aspiración política puede pretender incluso modificar el fundamento mismo del orden constitucional ya que la Constitución no establece un modelo de democracia militante. Esta idea la ha defendido el propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Vale la pena pagar 16 años de cárcel por una idea como la independencia de Catalunya?

Vale la pena acabar en la cárcel si es por defender algo en lo que crees firmemente, que en mi caso es el principio democrático. A pesar del dolor que esta situación nos infringe a nosotros/as y a nuestras familias, también constato que contamos con un enorme apoyo popular, y que nuestros hijos e hijas están orgullosos de nosotros. Creo que lo mejor que se le puede legar a un hijo o hija es la dignidad.

¿Qué debería ocurrir si la sentencia es “dura”? ¿Qué esperáis que ocurra en las calles?

Ya llevamos casi dos años de una prisión preventiva injustificable bajo cualquier punto de vista, moral, ético, político o incluso judicial. Sea como sea la sentencia, habrá una respuesta cívica y pacífica que demostrará que esto no ha acabado y que tarde o temprano se tendrá que asumir que esto va de política.

Escudarse bajo las togas, como hizo el Gobierno Rajoy y parece hacer hoy Pedro Sánchez, es de una cobardía democrática incomprensible e inaceptable. Tan mala es la politización de la Justicia como la judicialización de la política. Y desgraciadamente estos son los dos caminos emprendidos.

En todo caso, considero que una sentencia justa solo puede ser la absolución.

Si la sentencia es desfavorable a tus intereses, ¿qué harás?

No tengo ningún motivo para cambiar de pensamiento ni de acción. Seguiré, como he hecho siempre, defendiendo los derechos y libertades de todas esas personas y colectivos que considero que están siendo injustamente tratados.

El Supremo tiene una oportunidad para empezar a resolver este problema, para ser parte de la solución. Se lo pedí en el juicio, que sean valientes y que con su decisión devuelvan a la política lo que es de la política, a quien realmente le corresponde.

El sentido de la sentencia puede afectar el contenido y alcance de unos derechos que toda democracia debería preservar, como el derecho a manifestación, a protesta o a expresión, y que no se pueden criminalizar, sino al revés; deberían ser incentivados y protegidos. Se compartan o no los objetivos de los que se movilizan y protestan. No se pueden interpretar las normas para hacer que las leyes digan lo que no dicen con el único fin de castigar. Porque esto es contrario no solo al Derecho Penal, sino a los fundamentos del Estado de derecho y del Estado democrático.

En todo caso sea cual sea la sentencia está claro que el problema político continuará. Porque la prisión, el juicio y la represión, son solo la consecuencia, pero no son el problema. Ostentar el monopolio de la fuerza puede llevar a autoengaños sobre la situación, pero el problema político persistirá, como también lo hará nuestra voluntad constructiva y nuestro compromiso político. Sabemos que con el juicio no acaba nada.

¿Las movilizaciones de Hong Kong son un espejo para el movimiento independentista?

Cada situación es distinta, y es imposible comparar. En todo caso, es evidente que en el mundo proliferan cada vez más casos de denuncia de vulneraciones de principios democráticos, y que silenciarlos o acallarlos por medios represivos no es nunca, ni aquí ni en ningún lugar, una fórmula inteligente, y mucho menos eficaz.

Cuéntame tú día a día en prisión en un día normal.

Como el de cualquier preso: me levanto a las 06.15h, hago mis ejercicios físicos y de meditación, limpio y ordeno la celda. Tras el recuento de las 07.30h bajamos a desayunar. Seguidamente empezamos con las actividades que tenemos asignadas, ya sea de limpieza de módulo (mi tarea es la limpieza de cristales y fregar el comedor) o fuera del módulo (en mi caso soy ordenanza del polideportivo y me encargo de dinamizar actividades deportivas). Tras la comida volvemos a la celda para un nuevo recuento, a las 14.30h, y por la tarde más de lo mismo, hasta la hora de cenar. A les 20h volvemos de nuevo a la celda, hasta el día siguiente. El tiempo que paso en la celda lo dedico a leer y escribir, fundamentalmente.

¿Cuál es tu relación con el resto de presos? ¿Y con los presos del procés?

Procuro siempre que mi relación sea buena con todo el mundo, y en este sentido debo decir que nuestra implicación en las actividades de la prisión, sea aquí o en Estremera o en Soto del Real, nos ha permitido conocer muchas realidades distintas a la nuestra, y establecer muy buenas relaciones con personas de todo tipo, origen o ideología.

Aquí todo el mundo lleva su mochila, pero la convivencia es del todo correcta, y en la mayoría de casos además empática. Lo que sí me ha generado más desconcierto es constatar como detrás de la ligereza con que jueces y fiscales piden y decretan penas de prisión, hay un enorme desconocimiento de lo que significa la vida privado de libertad. Pero no solo del Poder Judicial, sino también de como nuestra sociedad vive de espaldas a la realidad de las prisiones.

En la cárcel dicen que todo el mundo afirma que es inocente. ¿Tú de qué no eres inocente?