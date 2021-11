ERC amenaza con dinamitar los presupuestos si no se cumple la cuota del 6% de catalán en Netflix y HBO

"Tocarle las narices a ERC con esto es un mal negocio", ha sido la expresión utilizada por Gabriel Rufián para desenterrar el hacha de guerra contra el Gobierno. El portavoz republicano en el Congreso advierte: “O el Gobierno protege el catalán en todas las plataformas o ERC no lo apoyará. Y la ley no sale”. Y no solo eso. La amenaza llega más allá porque, según dice, “todos los escenarios están abiertos”, en clara referencia a reabrir el melón de las cuentas de 2022 recién aprobadas. Con holgura, al final. Pero no sin dificultades.