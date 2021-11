ERC avisa al Gobierno: "Calculen bien sus fuerzas porque no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje"

"Señores del Gobierno, calculen bien sus fuerzas porque no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje" , ha avisado el republicano tras recordar al Ejecutivo que el PGE solo ha superado la primera fase, -la de la superación de las enmiendas a la totalidad-, y que del Gobierno dependerá la aprobación definitiva si cumple todas las exigencias de los catalanes.

Esquerra ha remarcado que esa es una de sus líneas rojas para apoyar la ley que está elaborando el Ministerio de Economía. Un sector que, según Rufián, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana da trabajo a más de 33.000 personas que ven como sus empleos están en juego. "No se pide que la segunda parte de El juego del calamar se grabe en Vic", ha enfatizado. Lo que se reclama, ha defendido, es que el Gobierno legisle a favor de la cultura y no "al dictado de una multinacional". Y ha insistido, ERC hubiese presentado una enmienda para defender los derechos lingüísticos en Cataluña: "No dejaremos nunca que toque nuestra lengua".