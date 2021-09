ERC y Bildu avisan al Gobierno de que no tiene asegurado su apoyo a los Presupuestos: "El voto de ERC se suda"

Comienza el tira y afloja de la negociación presupuestaria y con ella las advertencias y l a presión de los aliados del Gobierno que empiezan a posicionarse. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, inicia su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para conseguir apoyos y ya se ha encontrado con la amenaza de uno de sus socios estratégicos. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián avisa al Ejecutivo de que no de nada por seguro porque "el voto de ERC se suda y se negocia" . Rufián ha dicho que ve "demasiado tranquilo" al PSOE con "todo lo que tiene por delante".

"Si nos preguntan les vamos a decir que van mal, regular siendo generosos", ha advertido el republicano que no espera mucho de la reunión con Bolaños ya que considera el encuentro como "protocolario". Rufián recuerda al Ejecutivo que no tiene alternativas para sacar sus iniciativas adelante en el Congreso teniendo en cuenta "que no se sabe si Ciudadanos está a rolex o a setas".