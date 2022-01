ERC carga contra Yolanda Díaz y eleva sus exigencias para aprobar la reforma laboral

ERC pone el foco en seis puntos concretos. Como partido de izquierdas, dice Rufián, no pueden avalar una reforma laboral que no dignifica la indemnización por despido, no dota de más medios a la Inspección de Trabajo para batallar contra la brecha salarias entre hombres y mujeres, que no recupera los salarios de tramitación, no dota a la Administración de mecanismos para frenar EREs abusivos en empresas que durante años han recibido ayudas públicas, no lucha contra la falsa parcialidad de contratos y no hace prevalecer los convenios autonómicos por encima de los estatales.