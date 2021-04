ERC se queda sin voz en el Congreso por el positivo en Coronavirus de uno de sus miembros

No asistirán a las actividades parlamentarias

Así las cosas, esta formación no participará presencialmente en ninguna de las actividades parlamentarias de esta semana. Este lunes ya no acudieron a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, tampoco están presentes en la sesión plenaria que ha arrancado este martes y su portavoz, Gabriel Rufián, no podrá dar la réplica a Sánchez este miércoles.