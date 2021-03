ERC y la CUP ultiman un preacuerdo para que Aragonès presida la Generalitat de Cataluña

No obstante, el apoyo de la CUP no es suficiente para lograr la investidura de Pere Aragonès. Ambas formaciones suman 42 escaños. Para alcanzar la mayoría (68) necesitarían el apoyo de JuntsxCat, con el que alcanzarían los 74 votos o el del PSC, aunque esto se presenta casi imposible ya que los partidos independentistas firmaron un acuerdo por el que se comprometían a no pactar con la formación liderada por Salvador Illa.