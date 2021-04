Ultimátum de ERC a Junts para cerrar un acuerdo para la investidura de Aragonès antes del 1 de mayo

Es el ultimátum que han lanzado la portavoz Marta Vilalta y el miembro del equipo negociador, Sergi Sabrià, en rueda de prensa este 19 de abril. El grupo de Pere Aragonès insiste en allanar su camino hacia la investidura entre este viernes 23 de abril y el primer día del próximo mes porque " los problemas de Junts no se pueden convertir en los problemas de Cataluña e hipotecar la formación del nuevo Govern", ha indicado Vilalta, que ha insistido: "Nosotros estamos listos y, si alguien no lo está, que lo diga".

Los republicanos creen que "no hay motivos para seguir en el bloqueo y para que este acuerdo no se materialice" entre estas fechas, en palabras de Sabrià, para el que "las excusas se deben acabar ya porque, si no hay Govern a día de hoy, no es por ERC", mientras "la paciencia de la gente está al límite". Por ello, los dos dirigentes del grupo, acompañados por Josep Maria Jové y Laura Vilagrà, han detallado su propuesta a los de Laura Borràs en un cambio de estrategia al hacer público el estado de las negociaciones.