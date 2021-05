ERC pide que Oriol Junqueras esté en la mesa de diálogo y que no dependa de los indultos

"Ya estamos preparados para poder convocar la mesa de negociación y poder sentarnos a debatir una solución a un conflicto que es político y democrático", de este modo ha insistido Vilalta en que la mesa de diálogo se debe volver a reunir lo más pronto posible ahora que ya hay nuevo Govern en Catalunya y ha expuesto que no debe estar pendiente de los indultos a los presos independentistas .

"Creemos que se debería hacer lo antes posible y a poder ser antes del verano. No es una cuestión de que ahora tengamos que esperar a los indultos y después ya veremos , es que se debe resolver el conflicto político", ha añadido.

Aunque los republicanos siguen manteniendo que los indultos no son la solución al conflicto, sino que defienden la amnistía, la portavoz del partido ha recalcado que no se opondrán a una medida como esta que sirva para "aliviar el sufrimiento y el dolor de los presos" .

Por eso, no ha querido posicionarse sobre la fórmula concreta con la que el Gobierno prevé aplicar estos indultos y ha afirmado que no le sorprenden las reacciones "de la caverna más ultra del Estado" contra la libertad de los presos independentistas.

Retomar la mesa de diálogo

Sobre la mesa de diálogo, Vilalta ha argumentado que, con la constitución del nuevo Govern, ya se cumplen todas las condiciones para retomarla y no hay ningún impedimento para no hacerlo: "No podemos dejar pasar más tiempo", y ha reiterado que debe desvincularse de la concesión de los indultos.