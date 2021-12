ERC presenta enmiendas a los Presupuestos en el Senado para lograr cambios en la ley audiovisual

Su deseo es que todas las plataformas audiovisuales, incluidas las grandes no radicadas en España como Netflix, HBO y Disney estén obligadas a cumplir con la cuota del 6% de contenidos en lenguas cooficiales. Es el pacto al que los republicanos habían llegado con el PSOE para apoyar las cuentas de Sánchez en el Congreso y que no vieron reflejado en la ley que pasó por Consejo de Ministros. Economía argumentó que según la directiva europea no se puede obligar a las empresas no domiciliadas en España a cumplir con esa cuota.