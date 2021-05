Errejón dice que el 15M "ha muerto" y que en Podemos sobró "soberbia" y "adanismo"

Errejón ha señalado, en una entrevista en TVE, que en la formación morada que fundó junto a Pablo Iglesias, faltó "entender que el de en frente siempre tiene un poco de razón". "A mí me cogió con escasos 30 añitos, y a veces te crees que lo has inventado todo. A veces no lo inventas todo, solo redescubres cosas que otras generaciones sabían", ha reconocido.