La escalada del precio de la luz acorrala al Gobierno: entre la presión de la calle, de la oposición y de sus propios socios

Es un debate incómodo para Pedro Sánchez y los suyos, acuciados por la urgencia y atrapados entre el malestar de los consumidores, las críticas de la oposición y la presión de los propios socios de coalición, que han aprovechado el momento para resucitar su demanda de una intervención pública en el mercado de la luz. Visto lo visto, no es casualidad que, con la polémica ya en plena efervescencia, el presidente del Gobierno no dedicara el miércoles ni una sola palabra al asunto en su hasta ahora única aparición durante sus vacaciones en Lanzarote. ¡Más madera para el fogón de las críticas!

La cuestión es que el problema de los precios de la luz es lo suficientemente complicado y está lo suficientemente caliente para no descartar ninguna posible salida, por remota que sea. La oposición, de hecho, ha descubierto que el Gobierno no tiene forma de presentar un buen resultado inmediato a su gestión del asunto, y aprieta cada día más.

Tanto el PP como Vox han apostado a grande e instan a Sánchez a poner fin a la legislatura. "Cuando un Gobierno no sabe actuar, no tiene medidas o no las quiere poner en marcha, no queda otra que convocar elecciones y cambiar al Gobierno", ha dicho la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, con idéntico razonamiento al que defienden los de Abascal.