Esperanza Aguirre respalda a Ayuso frente a los "niñatos y chiquilicuatres" de Almeida

Si había b atalla en el PP de Madrid por hacerse con el mando del partido en la región, Esperanza Aguirre ha emitido su sentencia. La otrora y quizás aún, poderosísima lideresa del PP madrileño toma partido -no podía ser de otra manera- por su discípula Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en el diario El Mundo, Aguirre se decanta por que sea Ayuso quien dirija el partido en Madrid. "Lo dirán los afiliados", subraya una Aguirre, que vaticina que José Luis Martínez Almeida "que es un excelente alcalde y muy inteligente, no se va a presentar ". Aguirre considera que el alcalde no se enfrentará a Ayuso.

Para la expresidenta madrileña y exlíder del PP en Madrid no es impedimento dirigir la comunidad autónoma y el partido. Ella lo hizo. Ayuso también lo puede hacer. Y pone ejemplos "Y eso qué le parece a Núñez Feijóo? ¿Qué le parece al presidente de Castilla y León? ¿Qué le parece a Juanma Moreno? Vamos, hombre, que no digan tonterías esos niñatos que están en Génova intoxicando".

Lo de "niñatos" se lo dedica a ciertas personas del entorno del alcalde madrileño. "En el sector de Almeida hay algunos niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme. En fin, que no digan bobadas, es que no han ganado una elección, han perdido todas las que se han presentado", reitera.