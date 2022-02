Espinosa de los Monteros llama "cobarde" a Garzón por no acudir a la sesión de control tras criticar las macrogranjas

La entrevista de Garzón en el periódico británico The Guardian se publicó en plena Navidad, el 26 de diciembre. Como enero es un mes inhábil en el Congreso, no se había celebrado ninguna sesión de control, así que hasta este miércoles, los grupos no habían interpelado al Gobierno en el Hemiciclo y los de Vox, que esperaban a Garzón, no han tenido la oportunidad de enfrentarse directamente al ministro de Consumo. Su ausencia, ha evitado el rifirrafe en esta ocasión.