Estabilidad, vacunación y fondos europeos: la receta del PSOE para superar el batacazo en Madrid

Las consecuencias del hundimiento histórico del PSOE de Madrid son todavía imprevisibles. Los socialistas tratan de digerir la severa derrota y se ponen a cubierto. Pocas declaraciones públicas a la espera de lo que marque este jueves el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sanchez, que ha convocado a la ejecutiva del partido. "Hemos sufrido una derrota que no esperábamos" , ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno Carmen calvo.

A partir de ahí, la consigna de Ferraz es blindar a Pedro Sánchez y establecer un cortafuegos entre el resultado de Madrid y el resto de España. "No son extrapolables" , repiten los dirigentes del PSOE después de que el número 3 del partido, José Luis Ábalos, señalase el camino la misma noche electoral. Las elecciones del 4M fueron "territoriales", subraya Calvo que va más allá: la triunfadora fue Ayuso, no Pablo Casado al que ya sitúa como "el número dos del PP".

Preguntada por los motivos de la derrota, Calvo ha afirmado que " para un socialista es difícil hablar de cañas, de ex y de berberechos . Estamos acostumbrados a jugárnosla con programas, gestión y trabajo", defiende la vicepresidenta.

Vacunación y recuperación económica

El PSOE y Moncloa quieren poner tierra de por medio, pero el revés en las urnas salpica directamente al presidente del Gobierno, es la primera gran derrota electoral que sufre desde que está en La Moncloa . El objetivo es ahora poner el foco en que la legislatura no está en peligro y el Ejecutivo se dedica a gobernar. La estabilidad la fían a culminar con éxito el proceso de vacunación y especialmente a la recuperación económica con la llegada millonaria de fondos europeos.

Sánchez tiene los Presupuestos recién aprobados y hasta ahora la mayoría de la investidura no le ha fallado para sacar adelante las iniciativas que ha llevado al Congreso. En determinados momentos, eso sí, ha tirado de Ciudadanos. Algunos de sus socios como Más País y Compromís le han pedido que tome nota del 4M y cuide a sus aliados porque ya no le quedan más alternativas.

Íñigo Errejón, que ha superado en votos a los socialistas en la Asamblea con Más Madrid, le ha exigido que "se ponga las pilas", salga de su "ensimismamiento" y retome el pulso de la sociedad. Recuerda que todavía no ha derogado la ley mordaza o la reforma laboral. Coincide en el diagnóstico de que Madrid no es España, pero añade: "Madrid no está en Marte".