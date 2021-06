La cuidada estrategia de Sánchez para romper la oposición a los indultos

La decisión de los indultos es de principios de la legislatura y es la suma de convicción y conveniencia . ¿Qué fue primero? Es imposible saberlo. Sánchez tenía claro que uno de sus objetivos fundamentales era cambiar la política en Cataluña: del enfrentamiento al entendimiento, aunque fuera mínimo . Las protestas en las calles tras la sentencia del proces le despejaron las dudas: algo había que cambiar rápidamente. Las elecciones de noviembre del 19 apuntalaron la decisión: sin los votos independentistas no habría gobierno posible. “ Vale, si hay que indultarlos, que sea cuanto antes ”, admitían los cercanos a Sánchez. Pero la pandemia retrasó la decisión.

Hay que reconocerle a Moncloa una fina preparación del terreno para una decisión que habían negado más de tres veces y que tiene en contra a más del 60% de los españoles. Primero, la carta de Junqueras aceptando el indulto. Luego la reunión en Barcelona montada por el Cercle de Economía con el título “La gran reconstrucción” . El significado es intencionadamente ambiguo y sirve para hablar de la economía post covid y de la situación en Cataluña. Allá fue Sánchez con el rey de la mano y logró incluso foto con el President de la Generalitat, el molt honorable Pere Aragonés. En ese marco, obispos, empresarios y sindicatos bendecían la llegada de los indultos y Pablo Casado se quedaba, como diría un taurino, fuera de cacho. Es más, se llevó un revolcón, me atrevería a decir.

El problema para Casado y el PP en este asunto es que ha empezado tan fuerte, con un despliegue mediático tan apocalíptico, que ahora la oposición a los indultos se va diluyendo. La manifestación de Colón fue capitalizada por VOX y parece que el enfado en la derecha sociológica ya ha quedado saciado con el voto de castigo a Sánchez en la Comunidad de Madrid. Casado usa cada vez palabras más gruesas, pero el enojo no aumenta la temperatura en la calle . Todos de vacaciones y en septiembre ya veremos.

Los estrategas de Sánchez hacen coincidir los indultos con el fin de las mascarillas y la bajada del IVA a la luz , para enojo de algunos analistas: ¡Eso es trampa! No, es política. El que tiene los mandos maneja los tiempos y lleva la iniciativa y Sánchez parece dispuesto a recuperarla después de la pandemia. Y aún falta retocar el Gobierno para afrontar los dos próximos años.

Sánchez ha decidido tomar una decisión política de las que gustan a los políticos ambiciosos: Suarez legalizó el PCE en una Semana Santa y no pasó nada en la España post franquista, González se llevó la contraria a sí mismo y a la izquierda con el referéndum de la OTAN y salió victorioso por la mínima, Aznar impulso la ley de partidos que ilegalizaría Batasuna y muchos vaticinaron un desastre que no se produjo, Zapatero legalizó el matrimonio homosexual que sacó a manifestarse hasta a los curas y el PP nunca lo derogó y Rajoy no pidió el rescate a Europa que le reclamaban todos y lo recuerda ufano cuando tiene ocasión.