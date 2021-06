La exalcaldesa Manuela Carmena y el exsecretario general del PSOE Joaquín Almunia apoyan los indultos de Sánchez

Es tiempo de política

En su escrito consideran que es el tiempo de la política y no de los tribunales . Y que los indultos pueden ayudar a la "la inaguración de la política como medio de resolución de conflictos". Argumentan que "los políticos están para tratar de resolver los problemas que afectan a la sociedad,(...) y no para generar nuevos problemas ".

Para los firmantes del escrito, "los tribunales son el último recurso" y consideran que no disponen de la "flexibilidad conveniente para orillar un conflicto". Afirman que el indulto "no es un acto contra el poder judicial". Argumentan que los tribunales aplican las leyes pero en ocasiones "las decisiones son legítimas pero no son justas. Justicia y legalidad no siempre coinciden". Y acuden a una cita de Manuel Fraga, fundador de AP y PP,quien dijo que: "La concesión de los efectos del derecho de gracia evidentemente tiene que ser no solo con problemas de justicia sino con problemas políticos en muchos casos. Gracia y justicia ambas tienen que ver con la política."