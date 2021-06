Los expertos del Pacto Antitransfuguismo declaran "tránsfugas" a López Miras y a los exdiputados de Cs

Es la principal conclusión del dictamen emitido por la Comisión de expertos y en el que ha sido ponente el exdiputado de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz y exmarido de la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, Rafael Ibáñez Reche. Para los populares murcianos, las conclusiones " no tienen validez" porque uno de los firmantes no es imparcial.

El PP en contra

El pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo en el Congreso de los Diputados, y el PP votó en contra de declarar a estas personas tránsfugas. Se decidió entonces que cinco expertos decidiesen si había o no transfuguismo en la moción de Murcia.

"Participación activa" de López Miras

Las quejas por el ponente

Una vez conocida la designación de Rafael Ibáñez como ponente de la Comisión, el PP presentó alegaciones en las que señalaba que tenía dudas sobre su "carácter imparcial e independiente" y solicitaba la suspensión de la actividad de la Comisión hasta que no se nombrara un nuevo grupo de expertos que reunieran la condición de "independencia, objetividad y neutralidad".

Sin embargo, la Comisión decidió finalmente no interrumpir su funcionamiento alegando que no se había acreditado la existencia de ninguna circunstancia personal ni profesional que no concurriera ya en Rafael Ibáñez cuando la Comisión de seguimiento le nombró experto independiente.