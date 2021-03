La falta de transparencia abre una crisis al Gobierno por el rescate a Plus Ultra

Las sombras de Plus Ultra

La conexión venezolana

La empresa Plus Ultra Aerolíneas se creó en Madrid en agosto de 2011 pero no comenzó a tener volumen de negocio hasta 2014. En ese año, la firma realiza una ampliación de capital de dos millones a la que se une otra similar en 2015. El 43% de las acciones está en manos de una empresa llamada Snip Aviation , abierta también en España, en un edificio madrileño del barrio de Sagasta famoso por pertenecer a grandes fortunas venezolanas.

A falta de los informes

Desde entonces, los datos no avalan la gestión comercial de Plus Ultra, o al menos no como para considerar a la empresa una cuestión “estratégica”, algo necesario según el fondo de la SEPI para acceder a las ayudas aprobadas por el Gobierno Español. Según la propia normativa, las empresas peticionarias de estas subvenciones deben ser “solventes”, rentables y con un importante volumen de negocio. Sin embargo la aerolínea arrastra pérdidas y problemas financieros desde antes de la llegada de la pandemia. Entonces ¿Quién y por qué se le concedieron estas ayudas a Plus Ultra? Es aquí donde llega la polémica.