Feijóo apuesta por "unificar el centro derecha" y aislar a Vox para "sacar a la izquierda" del Gobierno

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoó, ha advertido de que, mientras no se "unifique el centro-derecha" en España, hay "muchas posibilidades de que la izquierda gobierne" y ha subrayado que Vox "no ha venido a solucionar ningún problema". En este sentido, ha señalado que en Galicia se ha conseguido que la formación de Santiago Abascal "no tenga ni un concejal" y "ese es el modelo".