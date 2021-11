Los barones del PP mandan callar ante el miedo de que les penalice la guerra entre Casado y Ayuso

"El ruido no beneficia a nadie y mucho menos a los que lo generan. El ruido no beneficia al partido y me gustaría no participar de él", advertía Feijóo a los cuarteles generales de Génova y de la Puerta del Sol esta semana. Eso sí, a continuación le echaba un capote a Isabel Díaz Ayuso al ver “muy sorprendente” que Ayuso no aspire a liderar el PP de Madrid , abandonando (sólo un poco) su medida neutralidad.

El sentimiento general entre los barones populares es de cabreo, confirma a NIUS uno de ellos con mando en plaza. “Yo estoy muy enfadado y el sentimiento de fastidio es general. Que haya líos internos no es bueno para ningunos de nosotros. Nadie entiende la actitud de Ayuso. Tiene que callarse ya. No se entienden sus prisas cuando ya hay un calendario fijado. No sé si es que ella tiene miedo de algo”, desliza mientras expresa su preocupación por el deterioro de la marca PP. “Nosotros de momento no lo notamos en las encuestas. No me van a dejar de votar porque se estén pegando Ayuso y Casado, lo que no quiere decir que si estamos así un año, la gente se termine cansando”, admite.