Felipe González, a Pedro Sánchez: “Estimule la libertad de expresarse críticamente”

"Yo siempre he sido moderado salvo en una cosa, me repugnan los tiranos de cualquier signo", ha subrayado

González también ha lanzado un dardo a Pablo Iglesias: "Me siento orgulloso de ser de los pocos que quedan de la generación de eso que se llama el 'Régimen del 78"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "estimule la libertad de expresarse críticamente”, durante la segunda jornada del 40 Congreso Federal del PSOE, celebrado este sábado en Valencia.

"Estimule la libertad de expresarse críticamente, la libertad para opinar lo que se piensa y la responsabilidad de pensar lo que se dice cuando se habla. Así se construye un gran partido que representa a la sociedad, porque queremos una sociedad que sea capaz de tener una opinión crítica y fundamentada, no banal", ha dicho.

González, que ha sido ovacionado a su llegada al Congreso junto a otros exsecretarios generales del PSOE, ha comenzado su intervención dirigiéndose al también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Voy a bajar, si me lo permite Zapatero, los decibelios. No porque no tenga ánimos, no tengo condiciones para mantenerlos".

El expresidente del Gobierno le ha querido confirmar su apoyo a Sánchez, tras haberse confesado "huérfano de representación" hace unos meses. González ha sentenciado que está a su disposición y que no va a "interferir", aunque siempre seguirá diciendo "lo que piensa".

"Digo lo que pienso, pero pienso lo que digo", ha repetido González en varias ocasiones. "Yo me siento libre porque digo lo que pienso", ha dicho, para después recibir los aplausos de los asistentes: "Tranquilo, tranquilo, no tan rápido. No digo todo lo que pienso, porque si no sería impertinente que estuviera todo el día cascando y diciendo".

"El presidente sabe que estoy disponible. Sabe que digo lo que pienso, y pienso lo que digo, y sabe no interfiero", ha proclamado el histórico socialista antes de señalar, en este sentido, que su "lealtad es con un proyecto político", y que ese proyecto ahora lo encabeza Sánchez. "Adelante", ha arengado.

El expresidente ha sellado de este modo su reconciliación con Sánchez, aunque ha querido dejar claro, eso sí, que él no se calla, y así va a seguir siendo. "Me siento libre porque digo lo que pienso, y me siento responsable porque pienso lo que digo", ha ahondado.

Orgulloso de "ser de los pocos que quedan del 'régimen del 78"

Asimismo, González ha lanzado un dardo, aunque sin citarle expresamente, al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: "Me siento orgulloso de ser de los pocos que quedan de la generación de eso que se llama el 'régimen del 78', a mucha honra. Es más, me gustaría que se creará un premio para podérselo dar al inventor de la frase, aunque, estoy seguro, no nos ayuda su intención pero sí su torpeza".

En todo caso, el expresidente ha señalado no le llama tanto la atención que haya fuerzas en contra de la Constitución, como que los partidos que dicen defenderla se nieguen a cumplirla, en relación a la negativa del PP de pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Previamente, González ha aprovechado para cargar también contra todos los tipos de "tiranías", se disfracen "con una bandera o con otra", haciendo mención expresa a los "amigos" del otro lado del Atlántico.

"Yo siempre he sido moderado salvo en una cosa, me repugnan los tiranos de cualquier signo. No soporto las tiranías. No me importa que se disfracen con una bandera o con otra, la tiranía es una permanente violación de los derechos humanos, del estado de derecho".

González reivindica el feminismo "no agresivo" de Alborch

Por otro lado, ha reivindicado el feminismo "firme, alegre y no agresivo" de su ex ministra de Cultura Carmen Alborch: "Ese feminismo es el que de verdad ha hecho avanzar la igualdad".