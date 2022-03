Felipe González dice que Putin "arrasará" Ucrania y lo compara con Maduro: "Tampoco son tan diferentes"

En relación con la guerra en Ucrania, ha asegurado que si él fuese en este momento presidente del Gobierno no enviaría tropas a Ucrania ya que no es una decisión que pueda tomar "ni la UE ni la OTAN", ha señalado, a la vez que ha augurado que el conflicto durará "mucho tiempo" y que los ucranianos "no se van a resignar a soportar las botas de Putin sobre su cuello".

"No me atrevo a definirla. Solo me imagino cómo sería su opinión, participación y decisión en uno de los consejos de la OTAN y me cuesta encajarla", ha admitido González.