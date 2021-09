Bolaños defiende los estados de alarma porque "salvaron vidas" mientras PP y Vox piden su dimisión

Félix Bolaños se ha estrenado como ministro de la Presidencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con el PP y Vox pidiendo su dimisión. Los dos partidos de la derecha le consideran el máximo responsable jurídico del decreto de estado de alarma que ha tumbado el Tribunal Constitucional. Bolaños ha defendido la medida excepcional que tomó el Gobierno para luchar contra la pandemia porque "salvó vidas" y ya ha avisado a la oposición de que no va a dimitir y que Pedro Sánchez agotará la legislatura.

En la sala ha sobrevolado que el segundo decreto del estado de alarma, el que se inició el 25 de octubre de 2020 y tuvo una duración de seis meses, está en estos momentos en estudio por los magistrados del TC y puede correr la misma suerte que el primero. Sería un nuevo revés para el Ejecutivo aunque Bolaños se ha remitido a la nota oficial que ha hecho pública el Alto Tribunal señalando que el asunto no ha sido deliberado y por lo tanto "resulta prematura cualquier afirmación sobre el resultado de este recurso de inconstitucionalidad".

En opinión del ministro, la sentencia del TC que declaró inconstitucionales algunos aspectos del primer estado de alarma, no censura el "abuso de poder del Gobierno" como denuncian los populares. Bolaños destaca que los magistrados manifestaron que las medidas que adoptó el Ejecutivo "eran las adecuadas" en sintonía con los países de nuestro entorno. El ministro de la Presidencia pone el foco en que el TC solo cuestionó el paraguas jurídico bajo el que se tomaron las decisiones.

En ese sentido, ha afirmado que el estado de excepción les hubiera dado unos "poderes desorbitados" que en el Gobierno "ni queríamos ni necesitábamos". Sobre las supuestas "presiones" a magistrados del Constitucional que ha denunciado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, Bolaños las niega. "Espero que no vuelvan a hacer algo tan feo", le ha espetado la popular. "Nunca hemos presionado a los magistrados del TC, estoy seguro de que ustedes tampoco", ha contestado el ministro.

Para Cuca Gamarra a Bolaños no le queda otra que dimitir si el TC considera que el segundo estado de alarma no respeta la Carta Magna por ser el "fontanero de esa chapuza de ilegalidad" . Según el PP, el Gobierno de Sánchez se ha convertido en "el mayor peligro para el Estado de Derecho" porque "inconstitucionaliza todo lo que toca".

El ministro no ha querido entrar al trapo ante los calificativos de Vox y ha avisado al partido de Santiago Abascal de que no le van a "encontrar en el barro". Al PP le ha recriminado sus "bandazos" y cambios de criterio respecto a los estados de alarma. "No hay quien les siga", ha ironizado, "les falta criterio, poso y madurez".