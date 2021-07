Bolaños constata la dificultad de llegar a un acuerdo con el PP sobre el Poder Judicial

El nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, descolgaba el teléfono desde su despacho en la Moncloa con intención de tener un primer contacto con todos los portavoces parlamentarios. La primera de la lista, la popular Cuca Gamarra. La llamada, en principio, más difícil. Al Gobierno no le queda más remedio que entenderse con el Partido Popular para renovar los órganos constitucionales, fundamentalmente el Consejo del Poder Judicial, pero también el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Han sido quince minutos escasos de conversación "cordial" y "dialogante", pero en la que no se ha profundizado en este tema según fuentes populares consultadas por NIUS. "No nos ha planteado nada. Se han emplazado a una reunión presencial cuando comience el nuevo período de sesiones, en septiembre", aseguran desde el grupo parlamentario del PP.