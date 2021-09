Bolaños presume de "diálogo" frente al PP y Vox, que buscan "conflicto" y solucionar los problemas "a bofetadas"

Varios ministros han aprovechado sus preguntas para reclamar al PP que cumpla la ley y acepte renovar los órganos constitucionales. La reunión para tratar ese asunto entre el propio Bolaños y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, acabó este miércoles en fracaso y vaticina un panorama donde no se vislumbra una solución a corto plazo.

La diputada Uriarte, que ha reprochado a Bolaños que se siente con Bildu a negociar los Presupuestos, ha arremetido contra el Gobierno por montar una "mesa de negociación" entre el PSOE y Unidas Podemos con los independentistas. Ha sacado además el tema de la retirada de la bandera de España en la rueda de prensa que ofreció el presidente de la Generalitat. Para los populares "una grave afrenta", Pere Aragonès insultó a la bandera nacional, y Pedro Sánchez no movió un dedo.

Sobre la bandera también ha preguntado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros que culpa a Sánchez de traicionar a España. Bolaños le ha recordado que le ha llamado tres veces para mantener una reunión pero no ha tenido respuesta. "No reunimos donde quiera", le ha propuesto Bolaños, "hasta en un parque ... no tenga miedo, lo único que le puede pasar es que se le abra un poco la mente", ha añadido.