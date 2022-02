Félix Bolaños: "La simbiosis en Vox es total"

Sobre la convulsa aprobación el jueves pasado en el Congreso y el voto en contra de los dos diputados de UPN, Félix Bolaños ha asegurado que no se puede arrepentir de "practicar el juego limpio". "Uno cuando negocia confía en que sean gente decente que luego desplieguen los acuerdos", ha dicho en referencia a los diputados de Carlos García Adanero y Sergio Sayas, cuyo caso ha calificado de "ejemplo claro de transfuguismo".

"No era cuestión de fiarnos es que no había otra mayoría" ha insistido el ministro quien ha asegurado que esa era la única vía posible para sacar adelante la Reforma Laboral puesto que "el bloque de la investidura no existía". "Negociamos muchísmo con ellos pero ese camino nos llevaba a un callejón sin salida", ha dicho.